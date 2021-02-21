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Индийская вакцина от коронавируса AstraZeneca на дня будет в Украине, – Степанов

Индийская вакцина от коронавируса AstraZeneca на дня будет в Украине, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов 21 февраля сообщил, что лично проконтролировал первой партии вакцин от коронавируса AstraZeneca для Украины с завода-изготовителя.

Об этом Степанов сообщил в Facebook. 

"Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500тыс. доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава", - написал Степанов.

По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

"Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - отметил министр.

Он также сообщил, что Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

Автор: 

Джерело:  Facebook
вакцина (889) Індія (357) Степанов Максим (182) коронавірус (3210)


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