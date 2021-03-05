Итоги недели: Санкции против Коломойского, покупка Ахметова и Корбан в "Цитрусе"

Главные новости экономики за неделю 1 - 5 марта.

ФИНАНСЫ

Нацбанк повысил учетную ставку впервые с июня прошлого года

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых с 6%, где она находилась с июня 2020 года. Нацбанк отметил, что готов к более решительному повышению учетной ставки для сдерживания инфляции.

Шмыгаль назвал пять вопросов для возобновления переговоров с МВФ

Для продолжения переговоров с МВФ власти должны решить пять ключевых проблемных вопросов, в том числе отменить регулирование цен на газ для населения, а также принять ряд решений в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Резервы Нацбанка сократились еще на $300 миллионов

Международные резервы Украины к 1 марта составили $28,54 млрд (в эквиваленте), сократившись в феврале на 1% или на $278 млн из-за выплат по госдолгу, сообщил Национальный банк.

Минфин вновь снизил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 11,5 млрд грн. При этом благодаря ограничению предложения Минфину вновь удалось снизить ставки по краткосрочным облигациям.

Остатки средств на едином счете Госказначейства превысили 30 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 марта 2021 года составили 30,03 млрд грн, увеличившись за месяц на 2,5 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Покупка населением наличной валюты в феврале превысила продажу на $39 млн

Согласно данным Нацбанка, в феврале украинцы увеличили покупку наличной валюты на 23% – до $1,34 млрд, тогда как продажа выросла на 22% – до $1,3 млрд, чистая покупка наличной валюты населением составила $39 млн, тогда как в январе она составляла $15,8 млн.

Госбюджет в феврале перевыполнен на 2%, – Казначейство

Доходы госбюджета в феврале составили 77,3 млрд грн, что на 2% превышает план и на 7,6% – прошлогодний уровень, сообщили в Казначействе. С учетом отставания расходов от плана, дефицит общего фонда госбюджета по итогам первых двух месяцев составил 28,3 млрд грн при росписи в 49,3 млрд грн.

Количество безналичных операций с платежными картами выросло на 25%, – НБУ

На фоне пандемии в 2020 году количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на 25% и составило 5,21 млрд штук, а сумма – на 23% и достигла 2,21 млрд грн. Подробнее об итогах прошлого года в сегменте банковских карт читайте в отчете Нацбанка.

Нацбанк спрогнозировал рост переводов мигрантов до рекордных $13 миллиардов

Национальный банк прогнозирует в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% – до $13 млрд. Также в 2021 году ожидается восстановление расходов на выездной туризм до $6 млрд с $4,7 млрд в 2020 году, что, впрочем, меньше докризисных показателей.

ВЛАСТЬ

В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности возможно введение локдауна, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Пока в "красную" зону вошли три области.

США ввели санкции против Коломойского

США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского, обвинив его к причастности к масштабной коррупции. Формально на данном этапе олигарху и членам его семьи только запрещен въезд в США, но известно, что расследование против Коломойского и его партнеров также ведет ФБР.

После объявления санций против Коломойского Офис президента Владимира Зеленского заявил, что Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами.

"Инвестняни Зеленского": Рада ввела налоговые льготы для крупных инвесторов

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы для предоставления льгот в рамках обещанного Владимиром Зеленским специального режима для инвесторов, вложивших от 20 млн евро.

Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на должности госслужбы и полномочиях Витренко

Президент подписал закон о возобновлении конкурсов на должности госслужбы после того, как парламент по предложению главы государства этим же законом отменил ограничение полномочий и. о. министров. Такая необходимость возникла из-за того, что Рада дважды отказалась утвердить на должности Юрия Витренко.

Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре общеобязательного государственного социального страхования, который ведет Пенсионный фонд. На протяжении пяти лет все данные из бумажных трудовых книжек должны внести в реестр, после чего их отдадут работникам.

Зеленский подписал закон о штрафах за нарушение требований пожарных инспекторов

Законом увеличены размеры штрафов за совершение правонарушений по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил пожарной безопасности. В том числе в 10- 50 раз повышены штрафы за невыполнение требований инспекторов ГСЧС.

Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время

Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине", отменяющий перевод стрелок часов на "зимнее" или "летнее" время. Если закон успеют принять во втором чтении до конца марта, ежегодный перевод стрелок на час вперед может не состоятся.

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции

Президент вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый депутатами 4 февраля закон, который фактически лишал возможности анонимно сообщать о коррупционных преступлениях.

Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях

Президент ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства. Вместе с требованием запретить двойное гражданство для чиновников в решении СНБО идет речь о запрете работы иностранных граждан на руководящих должностях в госкомпаниях.

Зеленский назначил главой Херсонской области бывшего сотрудника ДТЭК Ахметова

Владимир Зеленский назначил главой Херсонской ОГА Сергея Козыря, который с сентября 2019 года был заместителем бывшего главы области Юрия Гусева, возглавившего "Укроборонпром". До прихода во власть Козырь работал на угольных предприятиях "Павлоградугля" Рината Ахметова.

Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС

Совет ЕС исключил из санкционного списка сбежавших в Россию экс-главу НБУ и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника из-за отсутствия прогресса в расследовании дел против них в Украине. Теперь в санкционном списке осталось всего восемь человек.

ЭНЕРГЕТИКА

"Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии трейдеру Коломойского

После смены руководства государственное "Центрэнерго" объявило о сокращении поставок электроэнергии близкому к Игорю Коломойскому трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за долгов. В конце декабря компания олигарха выкупила всю элетроэнергию "Центрэнерго" на первый квартал по цене ниже себестоимости.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпаній

Кабмин поручил забрать у "Нафтогаза" газ "Укргаздобычи" по предложению Витренко

Кабмин по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, которое предполагает новый механизм реализации газа "Укргаздобычи" уже с марта 2021 года. Он призан решить вопрос поставок газа для населения и лишает руководство "Нафтогаза" контроля над этим процессом.

Против нововведения выступил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, которого Витренко ранее предлагал уволить. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что причин для увольнения Андрея Коболева и наблюдательного совета "Нафтогаза" сейчас нет.

Рада отсрочила обязанность облгазов установить 100% счетчиков газа еще на 2 года

Законом отложен до 2023 года срок, до которого облгазы были обязаны установить счетчики для бытовых потребителей, использующих газ только для приготовления пищи. Ранее облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года.

Украина прошла зиму с крупнейшими запасами газа в хранилищах за последние 10 лет

По состоянию на 1 марта в ПХГ остается более 18 млрд куб. м газа, что на 13% превышает показатели прошлого года и является самым высоким уровнем за последние 10 лет. При этом отбор газа из хранилищ в феврале составил максимальные за 8 последних лет 2,9 млрд кубометров на фоне снижения импорта из ЕС.

"ДТЭК Энерго" Ахметова отчиталось об убытке в 19 миллиардов

Холдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова завершил 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 2,55 млрд грн годом ранее. Львиная доля убытков связана с отражением в отчетности курсовых разниц и эффекта от приостановки выплат по долгам с весны 2020 года.

Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

НКРЭКУ планирует начать расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии, связанных с Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым, а также "Гарантированного покупателя" и "Укргидроэнерго" по подозрению в манипуляциях на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в декабре 2020 года.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в три региона

Из-за вспышки коронавируса с 7 марта приостановлена продажа билетов, а также высадка и посадка пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Продажа билетов в Ивано-Франковскую область была приостановлена еще с 26 февраля, но поезда до 7 марта продолжают перевозить пассажиров из этого региона.

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Минэкономики спрогнозировало рекордный урожай зерновых в 2021 году

Учитывая текущее состояние озимых культур и количество осадков, которые выпали за зиму, Минэкономики прогнозирует, что урожай зерновых в 2021 году достигнет рекордного показателя 2019 года и составит около 75 млн тонн.

КОРПОРАЦИИ

"Метинвест" Ахметова оформил контроль над крупнейшим производителем коксующегося угля в Украине

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского объявил о получении контрольного пакета акций АО "ШУ "Покровское" – крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине, а также ряда других активов бывшего холдинга "Донецксталь" Виктора Нусенкиса. Процесс поглощения активов бывшего конкурента занял около 5 лет.

Корбан стал совладельцем сети магазинов электроники "Цитрус"

Днепровский предприниматель Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-Инвест", которое является одним из юрлиц сети магазинов электроники "Цитрус" и владеет рядом торговых марок и логотипов сети. Появлению Корбана среди владельцев предшествовал конфликт между основателями "Цитруса".

В самой сети магазинов уверяют, что эти изменения никак не повлияют на работу сети, тогда как сам Корбан заявляет о планах радикальных преобразований в компании.

Одесский бизнесмен Галантерник стал совладельцем крупнейшего рынка "7 километр"

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник признал, что кроме рынка "Привоз" контролирует крупнейший рынок промтоваров "7 километр", а также ТРЦ City Center и City Center "Котовский", "Аркадия Сити", и бутик-отелем De Paris в Одессе. По словам предпринимателя, во всех этих активах ему принадлежит около 50%.