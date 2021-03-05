Рада отсрочила обязанность облгазов установить 100% счетчиков газа еще на 2 года
Верховная рада приняла закон №4248-1 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установления населением счетчиков природного газа.
Принятие законопроекта во втором чтении поддержали 244 народных депутата, сообщает пресс-служба парламента.
Законом отложен срок, до которого субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории (облгазы), обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Согласно действующей редакции закона, облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года.
Кроме того, Кабмину поручено в течение трех месяцев после вступления закона в силу разработать и утвердить порядок компенсации понесенных трат бытовым потребителям, которые устанавливали индивидуальные счетчики газа за собственные средства, в размере средневзвешенной стоимости такой установки.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.
По данным НКРЭКУ, с учетом фактических объемов предоставленных услуг по распределению природного газа, за период с 2016 по 2020 год, у газораспределительных предприятий имелось финансирование для установки 1,02 млн индивидуальных счетчиков газа. Однако фактически облгазы за этот период установили на 140,99 тыс. счетчиков меньше.
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хвірташу не вистачає на адвокатів ?
яхта йому не потрібна зараз..