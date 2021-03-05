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Новини
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Рада отсрочила обязанность облгазов установить 100% счетчиков газа еще на 2 года

Рада отсрочила обязанность облгазов установить 100% счетчиков газа еще на 2 года

Верховная рада приняла закон №4248-1 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установления населением счетчиков природного газа.

Принятие законопроекта во втором чтении поддержали 244 народных депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Законом отложен срок, до которого субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории (облгазы), обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Согласно действующей редакции закона, облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года. 

Кроме того, Кабмину поручено в течение трех месяцев после вступления закона в силу разработать и утвердить порядок компенсации понесенных трат бытовым потребителям, которые устанавливали индивидуальные счетчики газа за собственные средства, в размере средневзвешенной стоимости такой установки.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.

По данным НКРЭКУ, с учетом фактических объемов предоставленных услуг по распределению природного газа, за период с 2016 по 2020 год, у газораспределительных предприятий имелось финансирование для установки 1,02 млн индивидуальных счетчиков газа. Однако фактически облгазы за этот период установили на 140,99 тыс. счетчиков меньше.

Автор: 

ВР (2865) газ (7924) НКРЕКП (1442)


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Топ коментарі
+9
Без счетчиков грабить удобней, беня с ахметкой одобряют.
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05.03.2021 14:26
+7
это ж сколько надо было занести разумкову, чтобы такое принять?
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05.03.2021 13:37
+4
Тепер, коли за газ приходить ДВІ квитанції, лічильник газу вже не має ключової ролі. Якщо в селі в мене взагалі лічильник свідчить що там останні пів року газом не користуємся, то з січня приходить квитанція майже на 50 грн. щоб ми заплатили за їх ПОТУЖНІСТЬ. Оце потужна, весела хуцпа ЗЕвлади. По одній квітанції - ЗЕлений піар, постійно дбають про зниження тарифів після чергового підвищення, а по інший - мовчки, потужно, в стилі 95-ого, відриваються по повній. П.С. Кияні цього не знають, бо Кличко не дозволив цього в Києві.
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06.03.2021 07:19
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Правила форума Рада форумчан
это ж сколько надо было занести разумкову, чтобы такое принять?
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05.03.2021 13:37 Відповісти
ой, а що сталося ?
хвірташу не вистачає на адвокатів ?
яхта йому не потрібна зараз..
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05.03.2021 14:19 Відповісти
Без счетчиков грабить удобней, беня с ахметкой одобряют.
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05.03.2021 14:26 Відповісти
Чергове нахлєбалово..
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05.03.2021 16:23 Відповісти
Агов! Яке відношення до природного газу має індукційний і на задньому плані електронний лічильник електроененрії які зображениі на фото на початку статті ??!
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05.03.2021 21:12 Відповісти
По ходу, никто не знает как выглядит газовый
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05.03.2021 21:39 Відповісти
це ж журнашлюхи - що перше попалося, те й вставили
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07.03.2021 08:09 Відповісти
Тепер, коли за газ приходить ДВІ квитанції, лічильник газу вже не має ключової ролі. Якщо в селі в мене взагалі лічильник свідчить що там останні пів року газом не користуємся, то з січня приходить квитанція майже на 50 грн. щоб ми заплатили за їх ПОТУЖНІСТЬ. Оце потужна, весела хуцпа ЗЕвлади. По одній квітанції - ЗЕлений піар, постійно дбають про зниження тарифів після чергового підвищення, а по інший - мовчки, потужно, в стилі 95-ого, відриваються по повній. П.С. Кияні цього не знають, бо Кличко не дозволив цього в Києві.
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06.03.2021 07:19 Відповісти
Мне такие квитанции с 17 года приходят!
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06.03.2021 21:28 Відповісти
Та всім приходить з 2017 року. Але коли там в квітанції писали від однієї до трьох гривень, а в разі не користування взагалі по нулях, то на це не звертаєш уваги. Напевно, то потихеньку привчали нас платити невідомо за що. А з 1 січня 2021 року влупили по дорослому і переважно по селянам. В Києві ми користуємося газом постійно, кожен день і за реально використаний газ в сумі двох квитанцій виходить майже стільки, як по квітанції в селі, де ніхто не живе і не споживає газ. Отакі жарти.
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07.03.2021 09:38 Відповісти
Зачем отдавать стратегические объекты государства в частные руки, а потом приходить туда на поклон и упрашивать, снизить тарифы для населения, чтобы рейтинг презика не падал и просить установить счетчики? Вы еще Энергоатом продайте Ахметову и ЗСУ Коломойскому)))) и тогда можно забыть про государственное управление в стране.
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06.03.2021 14:29 Відповісти
Интересно, если поставили счетчик многоквартирного дома, индивидуальные все равно будут ставить?
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06.03.2021 18:03 Відповісти
бажано б. Бо окремі не хочуть без лічильника економити. А платити за них будуть всі інші.
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07.03.2021 08:11 Відповісти
На знімку не лічильник газу, а лічильник електроенергії.
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07.03.2021 14:31 Відповісти

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