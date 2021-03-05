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Доходы ведущих банков от сырьевых товаров в прошлом году выросли на 85%

Доходы ведущих банков от сырьевых товаров в прошлом году выросли на 85%

Доходы от сырьевых товаров 12 крупнейших инвестиционных банков мира выросли на 85% в прошлом году по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает консалтинговое агентство Coalition.

Выручка от сырьевых товаров 12 банков росла третий год подряд после нескольких лет спада, который достиг самого низкого уровня за более чем десятилетний период в 2017 году, передает enkorr.

В течение прошлого года выручка от торговли сырьевыми товарами, продажи деривативов инвесторам и других видов деятельности в этом секторе выросла до $7,5 млрд.

"В энергетике нефть была ключевым фактором роста, который продолжал расти в течение года за счет крупных разовых прибылей и увеличения корпоративного хеджирования", - заявили в консалтинговой компании.

В число банков, отчеты которых лежат в основе выводов Coalition, вошли такие: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale и UBS.

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Джерело:  enkorr
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