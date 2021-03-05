Суд отменил решение забрать у НАБУ дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева о передаче дела о расхищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на 729,8 млн грн в расследование другому органу.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Как сообщалось, Печерский райсуд 10 февраля принял решение о передаче дела, расследование по которому было завершено в октябре 2020 года. Речь идет о расследовании второго эпизода коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовск и Новороздольский. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

18 февраля антикоррупционные органы подали апелляционную жалобу на решение суда.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о расследовании, которое детективы завершили в октябре 2020 года и уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела.

"Это – второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ – Новояворовской и Новороздольской. Первый – о хищении газа на 1,4 млрд грн – с декабря 2019 года слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн", – отмечалось в сообщении.

В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, приближенному к бывшим депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам, которые и владели указанными ТЭЦ. Их подозревают в завладении более 300 млн кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ноябре 2019 года новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".