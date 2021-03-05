"Укрзализныця" надеется увеличить поступления от перевозки грузов до 500 миллионов в сутки

"Укрзализныця" с начала марта 2021 года фиксирует рост среднего объема ежесуточных поступлений от основного вида деятельности - грузовых перевозок, и прогнозирует дальнейшей его рост.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, если в январе и феврале 2021 года показателям среднесуточных поступлений составил 259 млн грн и 257 млн ​​грн соответственно, то уже в марте этот показатель вырос до 300 млн грн в день.

Рыночная ситуация также дает возможность прогнозировать рост среднего объема таких поступлений в 500 млн грн в сутки.

Как сообщалось, вновь филиал "UZ-Cargo" АО "Укрзализныця", с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок, разработала план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов.