Киевсовет передал в аренду землю возле метро "Васильковская", фигурирующую в "понятийках" Комарницкого

Киевский городской совет принял решение о передаче ОАО "Киевский завод коммунального машиностроения "Коммаш" земельного участка на ул. Васильковской, 28, в Голосеевском районе столицы.

Соответствующее решение было принято на заседании 4 марта

Участок передается в аренду на 10 лет для эксплуатации и обслуживания производственных и административных зданий и сооружений. Она располагается сразу у выхода из станции метро "Васильковская", передают Наші гроші.

Участок имеет площадь 4,06 га и по функциональному назначению относится к коммунально-складской территории. Присутствовавший на заседании заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций отметил, что "строительство любых объектов жилого назначения на данном земельном участке запрещено законодательством".

В то же время депутат от фракции "Еднисть" Виталий Павлик напомнил о намерениях, несмотря на функциональное назначение участка, застроить его жильем.

"Указанный участок стал известен в связи с тем, что одним из народных депутатов были обнародованы некоторые документы, которые были изъяты СБУ в отдельных дельцов в Киеве. Они свидетельствуют о том, что этот участок более 4 га будет застроен жилыми домами. Действительно, сейчас участок отводится для пользования - это первый этап. Но вскоре начнутся строительные работы. И у меня вопрос. Если без изменения целевого назначения участка, без утверждения детального плана территории начнутся эти работы, а перед этим Департамент архитектуры предоставит градостроительные условия и ограничения для реконструкции, скажите, пожалуйста, какую санкцию из должностных лиц понесет? Кто напишет в таком случае заявление об отставке? Городской глава? Секретарь? Главный архитектор? Человек, который выдаст эти документы? Потому что мы понимаем, что эта территория будет застроена жилыми домами", - заявил Павлик.

В свою очередь председатель фракции "ВО "Батькивщина" Денис Москаль призвал поддержать передачу участка в аренду "Коммаш".

"Насколько я знаю, детальный план территории, который позволяет там вести какое-то строительство жилья, там не утвержден. То есть все остальное - домыслы, что там могут быть жилые дома или еще что. На сегодняшний день она используется по назначению, полностью застроена. Почему мы должны отказывать заявителю?", - заявил он.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко поставил проект решения на голосование и просил его поддержать. В итоге "За" проголосовали 76 депутатов, 7 против, 2 воздержались, 18 не голосовали.

Завод "Коммаш" в месячный срок должен предоставить в Департамент земельных ресурсов документы для заключения договора аренды.

Напомним, что об участке на ул. Васильковской, 28, говорилось в так называемых "понятийных" сделках между владелицей Stolitsa Group Владой Молчановой и так называемым "смотрящим" за столицей Денисом Комарницким. Этот участок рядом с центром города планируют застроить жильем, финансируя проект 50/50. Как сообщалось, в дальнейшем Комарницкого в "понятийке" изменил его давний соратник и сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий.

На президентских выборах 2019 года Молчанова была доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко по Святошинскому району Киева. Тимошенко является лидером партии "Батькивщина".