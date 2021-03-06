Украина заинтересована в сотрудничестве с США в отраслях ядерной и возобновляемой энергетики, – ОПУ

Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявила заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

"Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в отрасли сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Ми стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии", – цитирует ее пресс-служба ОПУ.

Также Свириденко подчеркнула, что украинской стороне важно получить четкий сигнал от США относительно членства в НАТО.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего роста стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", – отметила заместительница главы ОПУ.

Она также уточнила, что Украина была бы благодарна, если бы США рассмотрели возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до завершения войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока Донбасс и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

Свириденко подчеркнула, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американской власти относительно "Северного потока-2".

"Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критичной. Проект может серьезно навредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию этому российскому геополитическому энергетическому проекту", – сказала она.