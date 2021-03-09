К программе льготной ипотеки под 7% годовых присоединится еще 12 банков, – Марченко

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 7 уполномоченных банков, на очереди подписание договоров с еще 12 банками.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

"На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 7 уполномоченных банков, которые действуют через Фонд развития предпринимательства (ФРП). На очереди подписание соответствующих договоров с еще 12 банками, то есть их количество постоянно обновляется", – сообщил глава Минфина.

Также Марченко отметил, что в программе участвуют как государственные, так и коммерческие банки.

"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживить ипотечный рынок, рынок строительства жилья и , в будущем, даст толчок для экономического развития. Рассчитано, около 5 тыс. семей смогут воспользоваться программой в 2021 году. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн", – добавил министр финансов.

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" уже присоединились "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк" и "Кредобанк".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Первый кредит был выдан 1 марта.