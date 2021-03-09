БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 139 7

К программе льготной ипотеки под 7% годовых присоединится еще 12 банков, – Марченко

К программе льготной ипотеки под 7% годовых присоединится еще 12 банков, – Марченко

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 7 уполномоченных банков, на очереди подписание договоров с еще 12 банками.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

"На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 7 уполномоченных банков, которые действуют через Фонд развития предпринимательства (ФРП). На очереди подписание соответствующих договоров с еще 12 банками, то есть их количество постоянно обновляется", – сообщил глава Минфина.

Также Марченко отметил, что в программе участвуют как государственные, так и коммерческие банки.

"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживить ипотечный рынок, рынок строительства жилья и , в будущем, даст толчок для экономического развития. Рассчитано, около 5 тыс. семей смогут воспользоваться программой в 2021 году. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн", – добавил министр финансов.

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" уже присоединились  "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк" и "Кредобанк". 

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Первый кредит был выдан 1 марта. 

Автор: 

Джерело:  Министерство финансов
іпотека (350) Мінфін (2925) Марченко Оксана (41)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Несите ваши денежки, буратины....
показати весь коментар
09.03.2021 15:07 Відповісти
ВЫ В ДОЛЛАРАХ США ДЕПОЗИТЫ СДЕЛАЙТЕ 7% !!! И ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОИМ ДЕЛОМ, ДЕНЬГИ КРУТИТЕ И РАЗВИВАЙТЕ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, А НЕ С НАРОДА ПОБЕРАЙТЕСЬ КАК БОМЖЫ !!!
показати весь коментар
09.03.2021 15:08 Відповісти
Спочатку прибийте будівельну мафію в країні. А потім за іпотеку прийматесь. Зараз в сфері будівництва просто клондайк для шахраїв. ДумайТЕ головою, а не дупою.
показати весь коментар
09.03.2021 16:53 Відповісти
С учётом хотелок баков (всяческие страховки и комиссии) получается 11 процентов.
Но. С семьи с 2мя детьми, которая НУЖДАЕТСЯ по определению, банки требуют, чтоб совокупный доход был не менее 15 тысяч. Спасибо, родные !!!!
показати весь коментар
09.03.2021 16:56 Відповісти
...хотелок баНков...
показати весь коментар
09.03.2021 16:57 Відповісти
Брехня. Приват банк оформляет, даже если доход от 8 тыс. Правда, ипотека будет рассчитана на 20 лет но с минимальными платежами ок 6 тыс в месяц. При ануитетной формуле номинальная переплата будет дикая, но реально подъемная фиксированная сумма месячного платежа, сопоставимая с арендой квартиры в Киеве, которая через 10 лет будет к тому же обесценена инфляция. Да, инфляция заожена в ставку и в ежегодный индекс минфина, но для плательщика она все равно будет обесцениваться. А если рассматривать номинальные 7 процентов, то это почти "шара", их можно даже компенсировать депозитом где-то со второй декады выплат. Другое дело, что совокупность изначальных комиссий (начиная от 5 процентов от продажи, которые, возлагают на покупателя) - это почти плюс еще 10 % стоимости жилья. Плюс 30 процентов аванса - да, это доступно не всем. В любом случае, на руках надо иметь минимум 13 кусков, чтобы претендовать хотя бы на что-то.
показати весь коментар
09.03.2021 17:20 Відповісти
Даже банковский калькулятор выдает 11% годовых реальных. С другой стороны есть люди которые за аренду тупо платят по 7-8 тыс в месяц. Так что в целом для некоторых это будет может и выгодно. Если взять Киев и средний доход на семью тыщ в 30-35 хотя бы. Вполне реально. Но далеко не все имеют такой доход, да и с нашим законами, рынком и кучей недостроев это как русская рулетка.
показати весь коментар
09.03.2021 17:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 