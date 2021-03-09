"Укрэнерго" подписало договор об аварийной помощи c оператором энергосистемы Словакии

НЭК "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи (ОСП) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Документ рассматривается как инструмент для развития взаимодействий между сторонами в процессе исполнения ими своих функций в качестве ОСП и дает возможность обоим ОСП взаимно поставлять электроэнергию для аварийной помощи в случае возникновения аварийных ситуаций и других случаев, когда работа энергосистемы запрашивающей стороны находится под угрозой", – сказано в сообщении.

Мощность аварийной помощи составляет 100 МВт с возможностью увеличения до 150 МВт по взаимному согласию сторон, пропускная способность для целей аварийной помощи заблаговременно не резервируется.

Также в "Укрэнерго" отметили, что заключение договоров об аварийной взаимопомощи между смежными ОСП предусмотрено общими правилами ENTSO-E. Эти меры также будут способствовать обеспечению надежности функционирования энергосистем в условиях параллельной работы "острова Бурштынской ТЭС" (БуОс) с энергообъединением ENTSO-E.

При этом НЭК напомнил, что это второй договор, заключенный компанией с ОСП энергосистем стран, с которыми БуОс работает параллельно в рамках ENTSO-E.