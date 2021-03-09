"Укрэнерго" подписало договор об аварийной помощи c оператором энергосистемы Словакии
НЭК "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи (ОСП) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"Документ рассматривается как инструмент для развития взаимодействий между сторонами в процессе исполнения ими своих функций в качестве ОСП и дает возможность обоим ОСП взаимно поставлять электроэнергию для аварийной помощи в случае возникновения аварийных ситуаций и других случаев, когда работа энергосистемы запрашивающей стороны находится под угрозой", – сказано в сообщении.
Мощность аварийной помощи составляет 100 МВт с возможностью увеличения до 150 МВт по взаимному согласию сторон, пропускная способность для целей аварийной помощи заблаговременно не резервируется.
Также в "Укрэнерго" отметили, что заключение договоров об аварийной взаимопомощи между смежными ОСП предусмотрено общими правилами ENTSO-E. Эти меры также будут способствовать обеспечению надежности функционирования энергосистем в условиях параллельной работы "острова Бурштынской ТЭС" (БуОс) с энергообъединением ENTSO-E.
При этом НЭК напомнил, что это второй договор, заключенный компанией с ОСП энергосистем стран, с которыми БуОс работает параллельно в рамках ENTSO-E.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НЕК «Укренерго» розпочне будівництво підстанції (ПС) 330 кВ «Західна» із заходами ЛЕП 330 кВ поблизу села Гореничі Київської області, повідомляє пресслужба. Зазначається, що нова підстанція забезпечить на першому етапі передачу 400 МВА додаткової потужності у західну частину Києва та Київської області, підвищить надійність і якість електропостачання споживачів цих районів з урахуванням зростання електроспоживання, пов'язаним з інтенсивним будівництвом нових житлових масивів та котеджних містечок.