"Центрэнерго" подписало новые контракты на покупку угля у госшахт по 1650 грн за тонну

Между государственным ПАО "Центрэнерго" и государственными шахтами уже заключены прямые договоры на поставку 893 тысяч тонн угля по цене 1650 грн за тонну, отгрузка по ним началось с 4 марта.

Решение о прямых поставках угля госшахт без привлечения посредников было подготовлено во время совещания в Минэнерго при участии руководителей Фонда госимущества, после чего согласовали его также с директорами угледобывающих предприятий, сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

"Все последующие контракты на поставку угольного топлива для ПАО "Центрэнерго" также будут заключаться напрямую. Такие шаги осуществляются в рамках выполнения пяти основных задач, поставленных новому руководству компании Фондом госимущества Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в январе "Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием, а также повышении цен на топливо с 1650 грн до 2100 грн за тонну.

В феврале энергохолдинг ДТЭК продал "Центрэнерго" 250 тыс. тонн угля по 1980 грн за тонну на условиях постоплаты.

Напомним, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" иполностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Напомним, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпані