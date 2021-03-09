Второе судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в российский порт

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний для дальнейшего строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic, передает РБК.

О выходе судна из немецкого порта Висмар для испытаний ранее сообщал оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. Тогда в компании уточняли, что "Академик Черский" направляется в район Калининграда, чтобы пройти там ходовые предэксплуатационные испытания. После этого он должен прибыть в исключительную экономическую зону Дании, чтобы приступить к укладке труб "Северного потока-2".

В начале января "Академик Черский" прибыл на место достройки газопровода после месячного простоя у берегов Калининграда. В середине января судно покинуло зону в Балтийском море.

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Как сообщалось, сейчас достройкой "Северного потока-2" занимается трубоукладочная баржа "Фортуна". Ее вместе с "Академиком Черским" власти США внесли в санкционные списки.

Так, 19 января в отношении "Фортуны" были введены американские санкци в соответствии с законом CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"). В феврале США внесли "Фортуну", а также его формального собственника – компанию "КВТ-РУС", в еще один санкционный список в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

Датское морское управление сообщало, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, должно завершиться в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.

С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.