Продажа центрального офиса "Укрпошты" на Крещатике может затянуться на два года, – Смилянский

Продажа генерального офиса АО "Укрпошта", который расположен на Крещатике, может занять минимум два года.

Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский, передает пресс-лужба компании.

Отмечается, что в здании, которому более 60 лет, работает около тысячи сотрудников центрального аппарата управления "Укрпошты" и работники Киевской городской дирекции.

"Они до сих пор видят советские интерьеры и пользуются устаревшей системой коммуникации. Чтобы отремонтировать все канализационные трубы, необходимо потратить 3 млн грн", – отметил Смелянский, добавив, что на содержание здания ежегодно тратится более 10 млн грн.

При этом, чтобы внутри привести здание в порядок и сделать его похожим на бизнес-центр, необходимо более 100 млн грн – на инженерные системы, замену окон, постройку системы кондиционирования, внутреннюю перепланировку и установку новых лифтов.

"Сказать точно, когда мы продадим здание на Крещатике, сейчас трудно. Этот процесс может занять от двух лет, и на это есть свои причины. (…) Только с точки зрения формальностей нм нужно: согласовать решение с Наблюдательным советом, акционерами и органом управления; провести независимую оценку, найдя предварительно аудитора в системе Prozorro; провести открытые торги в системе Prozorro с экспозицией лотане менее чем через полгода. То есть одни процедуры могут занять до 1,5 года", – сообщил гендиректор "Укрпочты".

В то же время Смилянский подчеркнул, что все также будет зависеть от ситуации на рынке.

Напомним, в июне Игорь Смелянский заявил, что компания планирует продать помещение главного офиса в Киеве на улице Крещатик примерно за 1 млрд гривен.