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Госшахты смогли заказать обогащение угля на четверть дешевле, чем у фабрики Ахметова

Госшахты смогли заказать обогащение угля на четверть дешевле, чем у фабрики Ахметова

Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 3 марта по результатам тендера заключило договор с ООО "Промышленная компания "Обогатитель" на предоставление услуг по обогащению угля на сумму 183,96 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, в этом году переработают 1,77 млн тонн рядового угля марок ГЖП (0-200) и Г (Г2) (0-200) с шахт "Алмазная" и "Новодонецкая" с максимальной зольностью 57% до концентрата марок ГЖП (0-100) и Г (Г2) (0-100) с зольностью 23-28%. Цена обогащения тонны угля составит 104 грн.

К аукциону не допустили "ДТЭК Добропольская ЦОФ" из-за несоответствия условиям технической спецификации и другим требованиям тендера и ООО "Обогатительная Фабрика "Богучарская" Сергея Андрейченко, Владислава Кравца и Кирилла Люева из-за отсутствия свидетельства об аттестации, которое требовал предоставить заказчик.

Единственным допущенным конкурентом оказалось государственное предприятие "Укрвугилля" Минэнергетики с ценой 110 грн за тонну, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Формальная экономия относительно ожидаемой стоимости закупки в 194,95 млн грн составила 6%.

Нынешняя цена на 44% ниже цены для ГП "Львовуголь" от ПАО "Львовская угольная компания" из окружения Наталии Королевской в ​​октябре 2020 года в 145 грн за тонну. Также она на 24% ниже прошлогодней цене от фабрик "Россия" и "Украина" Виталия Кропачева в 125 грн.

В конце февраля "Добропольеуголь" через открытые торги заказывало "Обогатителю" переработку такого же угля из этих самых двух шахт почти по такой же цене – по 101 грн за тонну.

В январе "Добропольеуголь" заказало ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" Рината Ахметова переработку угля с шахты "Добропольская" на четверть дороже – по 130 грн. Ту закупку провели по переговорной процедуре, поскольку эти шахта и обогатительная фабрика имеют общий технологический комплекс, поэтому конкуренция невозможна по техническим причинам.

"Промышленная компания "Обогатитель" сейчас зарегистрирована в Киеве на директора Анатолия Подопригору из Бучи. Однако ранее она принадлежала Александру Зарицкому, который в свое время руководил ООО "Центрэнергострой" – семейной структурой бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Орлова.

"Обогатитель" является соучредителем ООО "ЦОФ "Селидовский". Одним из его партнеров там ранее выступало ООО "Энергоуправление", совладелицей которого была Ольга Орлова.

Еще Подопригора руководил ООО "Донецкуглеобеспечение" из оккупированного Донецка, чье соглашение 2015 года с ГП "Лисичанскуголь" о переработке разорвала прокуратура в суде.

Всего с 2019 года "Обогатитель" получил подрядов государственных шахтеров на 380,39 млн грн.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатило 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Автор: 

Джерело:  Наші гроші
тендер (2157) шахта (393) шахтарі (290) вугілля (1895) ДТЕК (1359) Prozorro (1743) закупівлі (2603)


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Топ коментарі
+4
когда же клоуны сделают выбор поставщика ээ как с газом, сколько можно финансировать ахметовскую монополию
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09.03.2021 15:17
+2
чьоколядни посипакы тявкають, а караван иде
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09.03.2021 16:00
+2
И каждый шаг этого "каравана" приближает его к пропасти

С начала года, второй месяц подряд сокращаются золото-валютные резервы Украины. Январь минус 290 млн. $,
февраль минус 278 млн. $

За неделю портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился на 821 млн грн.
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09.03.2021 17:56
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когда же клоуны сделают выбор поставщика ээ как с газом, сколько можно финансировать ахметовскую монополию
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09.03.2021 15:17 Відповісти
сколько будет жить благодетель, столько и будут ему финансировать, так что наберитесь терпения
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09.03.2021 23:22 Відповісти
чьоколядни посипакы тявкають, а караван иде
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09.03.2021 16:00 Відповісти
А лишенные мозгов зебобики даже не в состоянии прочитать, что это за "чудесная" компания выигрывает торги.
https://money.comments.ua/article/success-stories/chernoe-zoloto-andreya-orlova-vozvraschenie-********-biznesmena-v-ugol-nyy-biznes-654633.html

http://uaprom.info/article/6183-energoimpeks-donbass-teryaet-zemlyaka.html
Компании этого урода работают и у нас, и в Лугандоне, поставляют к нам лугандонский уголь, сидели на потоках, отмывали бабки. Против владельца было заведено дело, но, похоже, баба Беня все порешала. А придурки радуются...
Интересно узнать цену на обогащение с учетом погрузки и транспортировки. Отстранить от участиях в торгах фабрику, с которой у шахты общий технологический комплекс - это что-то. Отгрузить и везти горную массу по железной дороге, а потом выкинуть 25% от общего объема в отвал - очень умно. А вообще слишком мало информации для каких-либо выводов.
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10.03.2021 00:01 Відповісти
1. А лишенные мозгов зебобики даже не в состоянии прочитать
2. А вообще слишком мало информации для каких-либо выводов.

чьоколядный лошок у тебя словесный понос шизоида
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10.03.2021 10:02 Відповісти
И каждый шаг этого "каравана" приближает его к пропасти

С начала года, второй месяц подряд сокращаются золото-валютные резервы Украины. Январь минус 290 млн. $,
февраль минус 278 млн. $

За неделю портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился на 821 млн грн.
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09.03.2021 17:56 Відповісти
А сслочку можно на этот фейк?)))
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09.03.2021 21:56 Відповісти
Ахметов сьогодні купив збагачувальну фабрику. в держави... повідомляє донецький сайт 062. шоправда ціну, яку він ніби сплатив, не вказано зовсім.
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09.03.2021 17:59 Відповісти
Олігархи це кровососи , які паразитують на тілі України! Парашенка теж олігарх ! Все інше від лукавого !😈
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10.03.2021 03:16 Відповісти
гудок ахмєтовічь-чьмо.
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10.03.2021 10:06 Відповісти

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