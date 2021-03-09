Госшахты смогли заказать обогащение угля на четверть дешевле, чем у фабрики Ахметова

Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 3 марта по результатам тендера заключило договор с ООО "Промышленная компания "Обогатитель" на предоставление услуг по обогащению угля на сумму 183,96 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, в этом году переработают 1,77 млн тонн рядового угля марок ГЖП (0-200) и Г (Г2) (0-200) с шахт "Алмазная" и "Новодонецкая" с максимальной зольностью 57% до концентрата марок ГЖП (0-100) и Г (Г2) (0-100) с зольностью 23-28%. Цена обогащения тонны угля составит 104 грн.

К аукциону не допустили "ДТЭК Добропольская ЦОФ" из-за несоответствия условиям технической спецификации и другим требованиям тендера и ООО "Обогатительная Фабрика "Богучарская" Сергея Андрейченко, Владислава Кравца и Кирилла Люева из-за отсутствия свидетельства об аттестации, которое требовал предоставить заказчик.

Единственным допущенным конкурентом оказалось государственное предприятие "Укрвугилля" Минэнергетики с ценой 110 грн за тонну, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Формальная экономия относительно ожидаемой стоимости закупки в 194,95 млн грн составила 6%.

Нынешняя цена на 44% ниже цены для ГП "Львовуголь" от ПАО "Львовская угольная компания" из окружения Наталии Королевской в ​​октябре 2020 года в 145 грн за тонну. Также она на 24% ниже прошлогодней цене от фабрик "Россия" и "Украина" Виталия Кропачева в 125 грн.

В конце февраля "Добропольеуголь" через открытые торги заказывало "Обогатителю" переработку такого же угля из этих самых двух шахт почти по такой же цене – по 101 грн за тонну.

В январе "Добропольеуголь" заказало ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" Рината Ахметова переработку угля с шахты "Добропольская" на четверть дороже – по 130 грн. Ту закупку провели по переговорной процедуре, поскольку эти шахта и обогатительная фабрика имеют общий технологический комплекс, поэтому конкуренция невозможна по техническим причинам.

"Промышленная компания "Обогатитель" сейчас зарегистрирована в Киеве на директора Анатолия Подопригору из Бучи. Однако ранее она принадлежала Александру Зарицкому, который в свое время руководил ООО "Центрэнергострой" – семейной структурой бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Орлова.

"Обогатитель" является соучредителем ООО "ЦОФ "Селидовский". Одним из его партнеров там ранее выступало ООО "Энергоуправление", совладелицей которого была Ольга Орлова.

Еще Подопригора руководил ООО "Донецкуглеобеспечение" из оккупированного Донецка, чье соглашение 2015 года с ГП "Лисичанскуголь" о переработке разорвала прокуратура в суде.

Всего с 2019 года "Обогатитель" получил подрядов государственных шахтеров на 380,39 млн грн.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатило 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".