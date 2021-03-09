Норвегия заблокировала сделку по продаже завода Rolls-Royce россиянам за 150 миллионов евро

Управление национальной безопасности Норвегии (NSM) предупредило компанию Rolls-Royce о том, что власти страны рассматривают возможность введения запрета на продажу норвежской "дочки" британской компании подразделению российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ).

Согласно сообщению NSM, в Осло допускают возможность запрета сделки в интересах национальной безопасности, передает РБК.

"Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности. Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки", – пояснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.

По словам министра, власти Норвегии заинтересованы в приходе иностранных инвесторов, однако понимают и потенциальную угрозу таких инвестиций для национальных интересов.

"Мы должны уделять особое внимание иностранным инвестициям в стратегические сектора", – добавила Муланд.

В сообщении на сайте правительства Норвегии отмечается, что министр юстиции обратилась к главе парламента с предложением рассказать депутатам стортинга о планах продажи Bergen Engines и позиции кабмина. Одновременно с этим выступить перед стортингом может и министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Представитель Rolls-Royse Ричард Рэй заявил Bloomberg, что компания своевременно предупредила власти Норвегии о готовящейся сделке с ТМХ.

"Однако мы понимаем нынешнее стремление правительства Норвегии глубже изучить сделку, и Rolls-Royce окажет любое возможное содействие. По запросу мы приостановили процесс продажи", – сказал Рэй.

Читайте также: Конгрессмены обратились к Госдепу США с призывом ввести новые санкции против "Северного потока-2"

В ранее опубликованном совместном заявлении Муланд и Бакке-Йенсена отмечалось, что производимые Bergen Engines дизельные двигатели нельзя назвать "стратегической оборонной технологией", однако даже инвестиции, которые на первый взгляд не представляют угрозы, в долгосрочной перспективе могут причинить ущерб национальной безопасности.

В документе подчеркивалось также, что Bergen Engines ведет поставки для ВМС и Береговой охраны Норвегии, а также союзных той стран.

"Одно совершенно ясно. Неразумно позволять российской компании обслуживать важное оборонное оборудование", – говорится в заявлении министров, где упоминается также норвежское разведывательное судно Marjata.

Напомним, о том, что Rolls-Royce и "Трансмашхолдинг" бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева договорились о продаже российской компании за 150 млн евро расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, было объявлено в начале февраля 2021 года.

В феврале 2021 года ТМХ объяснял намерение приобрести Bergen Engines стремлением "расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий".