Япония разрешила импорт молочных продуктов из Украины

Украина и Япония согласовали форму сертификата для сырого молока и молочных продуктов от парнокопытных животных. Таким образом, украинские производители смогут продавать молоко в Японию.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Продолжаем работать в направлении расширения сотрудничества с нашими международными партнерами. Это очень хорошая новость для украинских производителей, заинтересованных в экспорте сырого молока и молочных продуктов: открыт рынок одного из крупнейших стратегических партнеров для украинского экспорта пищевых продуктов - Японии", - рассказала председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Новый ветеринарный сертификат уже доступен на официальном портале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

Сейчас Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта по около 30 странах и различных товарных позициях, среди которых - продукция птицеводства, живая большая и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.