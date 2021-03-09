Киевсовет отдал под застройку бывшую территорию завода института Патона возле Лыбедской

Киевский горсовет принял решение о передаче ООО "Украинская строительная реновация" в аренду земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищного комплекса с объектами общественного назначения и подземными паркингами по ул. Джона Маккейна (ранее – Ивана Кудри), 5 в Печерском районе города.

Соответствующее решение было проголосовано на заседании Киевсовета 4 марта, пишут Наші гроші.

Указанным решением Киевсовет утвердил проект землеустройства и передал компании в аренду на 5 лет участок площадью 3,94 га. Ориентировочный размер годовой арендной платы будет составлять 0,1% от нормативной денежной оценки – 344 тыс. грн.

Сейчас на участке находится комплекс зданий общей площадью 35 тыс. кв. м, принадлежащих "Украинской строительной реновации" с 2018 года.

Участок расположен в Центральном историческом ареале города, в зоне регулирования застройки третьей категории.

Вопрос о передаче земли на ул. Джона Маккейна, 5 в аренду "Укрианський строительной реновации" Киевсовет собирался рассмотреть еще в сентябре 2020 года. Однако тогда сотрудники Службы безопасности Украины вручили чиновникам КГГА решение об аресте этого участка и запрете совершать любые действия с ним.

Арест был наложен в рамках уголовного производства от 17 декабря 2014 год по делу о противоправной передаче недвижимого имущества по ул. И. Кудри (Дж. Маккейна), 5 из государственной собственности. Помещение на этом участке ранее принадлежали Опытному заводу сварочного оборудования Института электросварки им. Е.А. Патона. В январе этого года апелляционный суд отменил арест участка.

Отметим, что эти 3,94 га в соответствии с Генпланом Киева относятся к промышленным территориям, где строительство жилья запрещено.

Вместе с тем, в декабре 2019 года Киевсовет утвердил Детальный план территории, согласно которому участок относится к жилой многоэтажной застройке.

Собственниками ООО "Украинская строительная реновация" является ООО "КУА "Сити Ван Эссет Менеджмент", которое действует от своего имени в интересах и за счет паевого закрытого недиверсифицированного венчурного инвестиционная фонда "Сити Проджект", а также кипрская компания "Коксе Холдинг Лтд".

Конечным бенефициарным владельцем фирмы является Валерий Кодецкий, президент девелоперской компании City One Development. Проектами этой компании является ЖК "Новопечерские Липки", ЖК "Бульвар Фонтанов", ЖК "Святобор", ЖК Healthy City, проект многофункционального комплекса Lipki Island City resort (40 га на Рыбальском полуострове).

В 2017 году Валерий Кодецкий вышел из состава акционеров девелоперской компании Ukrainian Development Partners (UDP) в связи с перепрофилированием бизнеса группы и сконцентрировался на собственном бренде City One Development.