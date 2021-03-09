Польская Orlen впервые заключила долгосрочный контракт на импорт нефти из США

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши PKN Orlen впервые в истории подписала долгосрочный контракт на импорт сырой нефти из США.

Об этом сообщил глава нефтяного концерна Даниэль Обайтек, передает Польское радио.

Глава Orlen уточнил, что подписанное с топливной корпорацией ExxonMobil соглашение предусматривает поставку ежегодно примерно 1 миллиона тонн сырья для нужд своих нефтеперерабатывающих заводов в Польше, Чехии и Литве.

"Мы продолжаем диверсифицировать наши источники поставок", – подчеркнул президент Orlen.

ExxonMobile является одним из крупнейших в мире производителей сырой нефти и химических веществ на ее основе.

Нефтеперерабатывающие заводы группы ORLEN поставляются сырой нефтью на основе долгосрочных контрактов с импортерами из Саудовской Аравии и России, а также спотовых поставок, в том числе, с Северного моря, Анголы и Нигерии.

Как сообщалось, польская PKN Orlen постепенно сокращает закупку российской нефти в рамках диверсификации поставок.