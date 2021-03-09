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Суд в очередной раз поручил принудительно доставить на заседание главу Окружного админсуда Вовка

Суд в очередной раз поручил принудительно доставить на заседание главу Окружного админсуда Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вновь принял решение о принудительном приводе в судебное заседание председателя Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка для избрания ему меры пресечения.

Об сообщила прес-секретарь суда Олеся Чемерис, передает Укринформ.

"Это уже шестой суд принял для него (Вовка, – ред.) принудительный привод. Следующее заседание – 15 марта", – сообщила спикер суда.

Как сообщалось, ренее в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) пояснили, что не могут доставить в суд главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова отказывается предоставить разрешение на задержание подозреваемого.

В Бюро отмечали, что инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков по делу также до сих пор остаются без ответа. А повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова не поддержала.

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Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд. 

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
НАБУ (1529) Вовк Павло (42) Антикорупційний суд ВАКС (737) Окружний адмінсуд Києва (152)


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Ребята, в очередной раз не доставили??!! Если бы кто-нибудь из нас за нарушение ДТП не пришел бы в суд, то его за шкиру приволокли бы через 20 минут. А здесь нам ''дурака включают'' не могут доставить Вы что вообще о...ли
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09.03.2021 18:37 Відповісти

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