Замглавы Офиса Зеленского пообещал завершить строительство моста в Запорожье до конца года

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко анонсировал масштабное обновление инфраструктуры острова Хортица, а также заявил о планах по завершению строительства Запорожского моста в текущем году.

Об этом он заявил во время форума "Украина 30. Культутра. Медиа. Туризм", передает Интерфакс-Украина.

"На острове Хортица многое нужно делать. Это фактически магнит Украины. У нас там большие планы, и в этом году много чего будет сделано – обновим парк, сделаем логистику в парке, спортивные объекты, музеи. И, к тому же, там проходит мост – Запорожский, который уже строили 15 лет и никак не могли построить, мы закончим его в этом году", Запорожского заявил Тимошенко.

Он добавил, что в настоящее время в Хортице идёт строительство музеев для затонувших лодок-чаек, которые поднимают со дня водоёмов.

По словам Тимошенко, "обновление инфраструктуры острова является отдельным большим проектом в рамках программы "Большое строительство".

Замглавы ОП также добавил, что в рамках "Большого строительства" власть будет помогать в реставрации объектов не только Министерства культуры, но и других министерств, а также объектов местной власти.

Он отметил, что строительные и реставрационные работы на многих объектах по всей Украине начнутся в течение месяца-двух.