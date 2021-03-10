Рожкова рассказала об отсутствии коммуникации с новым руководителем банковского надзора в НБУ

Первая заместительница главы правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что с ней не консультировались относительно передачи дел коллеге Ярославу Матузке в сфере банковского надзора.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Новое время".

"У нас не было ни передачи дел, ни, по сути, не было никаких объяснений причин очередного изменения структуры, то есть ничего этого не было. Просто было решение по сути. Я не знаю, с кем оно обсуждалось, может быть с кем-то, но точно не со мной и не с Димой (Дмитрий Сологуб, зампред НБУ – ред.); на правлении большинством голосов вынесли. Предварительно материалов не было, вот такое решение есть, давайте голосовать, проголосовали – все", – сказала Рожкова.

При этом он подчеркнула, что между ней и Матузкой тоже отсутствует какая-либо коммуникация.

"Я сейчас, по сути, отвечаю за "тыл" Национального банка – это обеспечение, закупки, бухгалтерский учет, финансовый контроллинг, работа корпоративного пенсионного фонда НБУ", – добавила Рожкова.

Напомним, Ярослава Матузку назначили заместителем председателя правления НБУ в сентябре 2020 года. Известно, что с 2016 года и до назначения он работал в "Приватбанке", в частности с 2018 года – руководителем направления по юридической координации деятельности банка.

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Как сообщал БизнесЦензор, правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Согласно новым изменениям, замглавы НБУ Екатерина Рожкова возглавила Финансово-административный и операционный блок регулятора, в то же время ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений.

Напомним, 20 октября правление Национального банка приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой, передав значительную часть ее полномочий непостредственно главе НБЦ Кириллу Шевченко. Однако после замечаний к новой структуре правления со стороны МВФ, она была вновь изменена.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.