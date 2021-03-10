Мобильные операторы подключили к скоростному интернету 1,8 тысячи населенных пунктов за месяц
За февраль мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 1 789 населенных пунктов.
Из них – в 460 городах и селах, где проживают 126,6 тыс. украинцев, 4G появился впервые, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Благодаря проекту LTE900, который по инициативе Минцифры стартовал в июле прошлого года, более 7,7 млн украинцев, проживающих в 12,9 тыс. населенных пунктов, получили 4G", – говорится в сообщении.
При этом более 2,1 млн украинцев в 6 тыс. городов и сел получили 4G впервые.
Джерело: Минцифры
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль