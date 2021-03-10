На "Большую реставрацию" от Зеленского потратят 2 миллиарда из госбюджета, – замглавы ОП

На анонсированную президентом Владимиром Зеленским программу "Большая реставрация" в 2021 году потратят 2 млрд грн из госбюджета.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает Интерфакс-Украина.

"Большая реставрация" – это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия – театров, замков, музеев, крепостей и так далее… На программу "Большая реставрация" выделена рекордная сумма в истории Украины – 2 миллиарда грн", – заявил Тимошенко.

"Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые – мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о собственной стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу", – добавил замглавы ОП.

Он добавил, что "такова реальность, что не будет много людей выезжать за границу и в этом году, поэтому цель государства заключается в том, чтобы люди узнавали больше про Украину". По его словам, на некоторых объектах работы уже начались и их темпы будут расти.

В свою очередь руководитель НИИ "Укрпроектреставрация" Василий Тимкович рассчитывает на старт отбора проектов по программе "Большая реставрация" со следующей недели.

"Вчера впервые собрались будущие комиссии по отбору проектов "Большой реставрации". Было заявлено, что на следующей неделе, очевидно, начнутся регулярные заседания, где будет избран глава экспертной комиссии, секретарь, после чего они смогут приступить к рассмотрению проектов, если они будут подготовлены рабочей группой", – сказал Тимкович.

По его словам, согласно постановлению, пока отбираться будут только объекты в государственной собственности, однако есть понимание о необходимости включения в список и объектов коммунальной собственности. Кроме того, в первую очередь в программу будут включены объекты с готовой документацией и доступной инфраструктурой.