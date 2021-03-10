Сотрудники Нацполиции организовали коррупционную схему выдачи разрешений на оружие, – ГБР

Украинские правоохранители раскрыли масштабную схему незаконной выдачи разрешений на приобретение и хранения огнестрельного оружия.

Группировку создал и возглавил один из начальников Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В нее входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия. Участники группы за деньги оформляли и выдавали гражданам разрешения на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продлевали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия.

По данным следствия, стоимость "услуги" за получение одного разрешения составляла 5-10 тысяч грн, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.

"Сейчас следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. Сейчас проводится проверка законности выдачи более 2000 разрешений владельцам оружия", – говорится в сообщении.

Во время расследования одновременно было проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы. В ходе их проведения были изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

В результате сообщено о подозрении пяти лицам: одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины; одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области; работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области; основателю и директору оружейного магазина в Киевской области.

В ГБР отметили, что действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Если их вину докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 1 марта глава Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Причиной такого решения стало обнаружение коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.

По словам Клименко, разрешения предоставлялись с грубыми нарушениями, "иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие". По его информации, правоохранителям удалось узнать о более 2 тыс. незаконных случаев выдачи разрешения.

"Каждое личное дело собственника оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданные с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято", – подчеркнул глава Национальной полиции.

Кроме того, он подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты разных уровней, и представители органов государственной власти.

Также было принято решение о приостановлении выдачи разрешений.