Шмыгаль объяснил рост цен на продукты манипуляциями монополистов

Правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары и цены на продукты, которые растут значительнее всего.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но мы также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что "сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены". При этом, по словам Шмыгаля, улучшение ситуации ожидается уже в марте.