Шмыгаль объяснил рост цен на продукты манипуляциями монополистов
Правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары и цены на продукты, которые растут значительнее всего.
Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.
"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но мы также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций", – сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что "сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены". При этом, по словам Шмыгаля, улучшение ситуации ожидается уже в марте.
Джерело: Telegram
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Гонта Київський
показати весь коментар11.03.2021 06:39 Відповісти Мені подобається 0
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