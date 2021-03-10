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Шмыгаль объяснил рост цен на продукты манипуляциями монополистов

Шмыгаль объяснил рост цен на продукты манипуляциями монополистов

Правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары и цены на продукты, которые растут значительнее всего.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но мы также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что "сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены". При этом, по словам Шмыгаля, улучшение ситуации ожидается уже в марте. 

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Джерело:  Telegram
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Вопрос: А что тогда такой дебил, как Шмыгаль, делает в кресле премьер-министра? Вова Зеленский и К его туда посадили исключительно для того, что бы рассказывать, как они в очередной раз обосрались?
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11.03.2021 06:39 Відповісти

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