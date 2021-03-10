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Кабмин согласовал кредит на 116 миллионов евро на покупку французских катеров для МВД

Кабмин согласовал кредит на 116 миллионов евро на покупку французских катеров для МВД

Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, своим распоряжением уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать кредитные соглашения согласно Рамочному договору между правительствами Франции и Украины о финансировании покупки 20 французских патрульных катеров для украинской Госпогранслужбы

Как сообщает пресс-служба Минфина, общая сумма кредитов правительства Франции составит до 116 млн евро.

Официальная поддержка проекта со стороны французского правительства включает банковский заем, гарантированный Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на максимальную сумму 76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на максимальную сумму 40 млн евро.

При этом финансовая поддержка предоставляется в размере 85% стоимости контракта. Украине следует погасить кредиты не позднее чем через 10 лет. Процентная ставка казначейского займа – CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта), а банковского займа – EURIBOR (полгода) + маржа к 1,4% годовых.

Согласно проекту документа, подписание кредитных договоров позволит в 2021 году получить 849,17 млн грн.

Согласно пояснительной записке, Госпогранслужба в 2020 году уже выплатил французскому поставщику катеров аванс в сумме 689,04 млн грн, следующий платеж за счет кредитных средств запланирован на май 2021 года.

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Как сообщалось, в марте 2020 года Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году было предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Автор: 

Джерело:  Минфин
Держприкордонслужба ДПСУ (606) Кабмін (7742) кредит (3275) МВС (528) Мінфін (2928) Франція (651)


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Топ коментарі
+14
в Стране нет патронного завода, боеприпасов 152 для Ольхи..зато будут катера для охоты....
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10.03.2021 16:10
+5
Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, своим распоряжением уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать кредитные соглашения согласно Рамочному договору между правительствами Франции и Украины о финансировании покупки 20 французских патрульных катеров для украинской Госпогранслужбы Источник: https://biz.censor.net/n3252410

РЮКЗАКЕВИЧ ЯК ТИ ВЖЕ ЗАДОВБАВ ЗІ СВОМА АФЕРАМИ ЗА РАХУНОК

УКРАЇНЦІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
УКРАЇНІ ТРЕБА БОЙОВІ КОРАБЛІ, А НЕ КАТЕРКИ ДЛЯ РИБНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
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10.03.2021 19:52
+2
услуги с ветерком, не дорого
Кабмин согласовал кредит на 116 миллионов евро на покупку французских катеров для МВД - Цензор.НЕТ 7766
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10.03.2021 18:00
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в Стране нет патронного завода, боеприпасов 152 для Ольхи..зато будут катера для охоты....
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10.03.2021 16:10 Відповісти
Так это уже не актуально.Порошенко же не президент,это тогда орали 5 лет войны нет патронного завода а после 7 лет он не нужен.У Щели другие приоритеты.
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11.03.2021 07:21 Відповісти
услуги с ветерком, не дорого
Кабмин согласовал кредит на 116 миллионов евро на покупку французских катеров для МВД - Цензор.НЕТ 7766
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10.03.2021 18:00 Відповісти
Катеров?!!!
А почему не авианосцев?!
Рюкзакян уже помыл бабки на вертолётах, автомобилях, самолётах, пришла очередь и "морской" темы?!
Так люто грабил страну только саша стоматолог, и мы знаем, где он оказался.
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10.03.2021 18:12 Відповісти
Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, своим распоряжением уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать кредитные соглашения согласно Рамочному договору между правительствами Франции и Украины о финансировании покупки 20 французских патрульных катеров для украинской Госпогранслужбы Источник: https://biz.censor.net/n3252410

РЮКЗАКЕВИЧ ЯК ТИ ВЖЕ ЗАДОВБАВ ЗІ СВОМА АФЕРАМИ ЗА РАХУНОК

УКРАЇНЦІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
УКРАЇНІ ТРЕБА БОЙОВІ КОРАБЛІ, А НЕ КАТЕРКИ ДЛЯ РИБНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
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10.03.2021 19:52 Відповісти
Арсенборисыч "закусил удела". Ох и чёрт на наши налоги.
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10.03.2021 20:22 Відповісти
Неужели у Авакяна нет 116 млн евро? 10 лет игорный б
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10.03.2021 21:04 Відповісти
бизнес крышевать
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10.03.2021 21:05 Відповісти
как же они уже харят. когда будет покупать что-то с доходов от экспорта, а не с заемных денег кредитных. Нужно работать всем властям на увеличение экспортной продукции - сырьевой и обработанной и произведенной, чтобы были доходы страны с которых уже можно покупать что-то и никому не быть должным отдавать деньги, а они набирают кредитов море на страну, а отдавать чем??? это тоже самое, что обычные люди сейчас не будут работать и не будут иметь доходов, а будут все брать кредиты и покупать себе то, что захотят - самолеты, вертолеты, корабли, и вести роскошную жизнь, только это иллюзия роскошной жизни, а на деле - это путь к долговой яме и банкротству и в последствии придут кредиторы и заберут все имущество и оставят бомжом и еще и в тюрьму упрячут. Нужно провести вообще какой то референдум и запретить брать кредиты на законодательном уровне. Потому что они ведут страну к коллапсу с этими кредитами. Там уже столько кредитов набрали, что ужас просто! Уже долг по кредитам больше половины годового бюджета всей страны - это катастрофа по факту, а они продолжают набирать кредиты. И ладно, чтобы брали кредиты, чтобы создать источник с которого можно на экспорт продавать что-то и получать доход, так нет, они набирают кредиты на херню какую-то... Кто будет эти кредиты отдавать и чем??? кредиторам конечно выгодно давать кредиты ибо они получат обратно деньги и с процентами и заработают море бабок, а Украине эти кредиты отдавать ценой будущей нищеты, что каждый гражданин будет не одно поколение батрачить на их возврат кредиторам. Те, кто берет кредиты - это преступники!!!
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10.03.2021 21:04 Відповісти
А почему бы не взять кредит на развитие украинского кораблестроения? Может потому,что французы Авакову-этому великому любителю всего французского,заплатили или еще доплатят хорошие комиссионные? Раньше таких деятелей ,которые игнорировали свое отечественное ,а ориентировались и обогащались за счет иностранцев,называли комрадорами,так вот Аваков -комрадор №1 в Украине,отодвинув Порошенко,а на очереди уже стоят комрадоры :Таран(Дана),Хомчак(турецкие корветы),Зеленский(британские ракетные катера).Все эти деятели вдруг превратились в "украинских моряков"?!!
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11.03.2021 09:09 Відповісти
он не любитель французского просто армянская диаспора там чуть ли не самая сильная....
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11.03.2021 10:05 Відповісти
Каждый день хожу на работу через Майдан Незалежности и на одном и том же месте стоит машина НПУ, охраняет ФОПовцев или от ФОПовцев. Заметила сегодня, что машина грязная, даже не видно надпись Патрульна поліція
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11.03.2021 09:21 Відповісти
Французи чорту по ходу некисло так відкатують... То вертушки, то човники, то ще якась фігня.
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11.03.2021 10:38 Відповісти

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