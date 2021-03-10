Нацкомиссия выписала максимальный штраф компаниям ДТЭК Ахметова и обратилась в СНБО (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "ДТЭК Захидэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на 1,7 млн грн каждое за необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС), а также несвоевременное информирование Министерства энергетики, НКРЭКУ и "Укрэнерго" о критической ситуации с топливом.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 10 марта, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, по результатам проверки Нацкомиссией в период с 8 по 12 февраля деятельности трех генкомпаний группы ДТЭК, у регулятора возникли дополнительные претензии к компаниям в плане нетипичного увеличения аварийных отключений энергоблоков ТЭС в критический зимний период, а также недопоставок угля на ТЭС со стороны аффилированных структур.

При этом указано, что компании ООО "ДТЭК Трейдинг" и D.Trading International SA поставили электростанциям "Захидэнерго" в декабре 2020-январе 2021 года 939,8 тыс. тонн угля, что на 27,2% меньше законтрактованных 1291,4 тыс. тонн.

По данным НРКЭКУ, схожая ситуация с задержками поставок топлива наблюдалась в "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго".

В результате НКРЭКУ приняла решение передать материалы проверки трех генкомпаний группы ДТЭК на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольного комитета (АМКУ), Министерства энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор).

"Материалы проверки мы направляем в Антимонопольный комитет для проведения собственного расследования того, как компания, которая имеет все признаки монопольного положения на рынках угля и тепловой генерации, ведет себя на этих рынках. Также направляем материалы в Минэнерго и Госэнергонадзор. И я также считаю, что то, что произошло или могло произойти − это вопрос национальной безопасности, поэтому направляем вопросы в СНБО", − сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания комиссии.

Тарасюк также не исключил возможности передачи материалов проверки в правоохранительные органы после проведения соответствующего анализа со стороны юридического департамента регулятора.

Кроме того, по словам главы регулятора, НКРЭКУ будет инициировать перед законодательным органом увеличение штрафов на рынке электроэнергии, "потому что на таком рынке это слишком маленький размер".

"Сегодня мы накладываем максимальный штраф, который мы могли наложить. И за такие кричащие нарушения, когда вся страна была под риском отключений, компания (ДТЭК, – ред.) в такой ситуации заслуживает самых суровых санкций", − подчеркнул глава Нацкомиссии в ходе заседания.

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В свою очередь, руководители компаний "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" в ходе заседания заявили о наличии объективных причин критического дефицита угля в зимний период из-за снижения выработки электроэнергии на АЭС вследствие затягивания ремонтной кампании, а также резко возросшей нагрузки на ТЭС выше балансового прогноза, что привело к сверхплановому расходу угля.

В то же время члены НКРЭКУ не приняли во внимание аргументы представителей тепловой генерации ДТЭК.

"Факты, по нашему мнению, свидетельствуют о непрофессионализме и безответственности руководства компании ДТЭК и мы бы рекомендовали акционерам или акционеру сделать выводы и принять соответствующие кадровые решения", − резюмировал глава НКРЭКУ.

В пресс-службе ДТЭК также отмечают, что за период ноябрь-декабрь 2020 года ТЭС "ДТЭК Энерго" сожгли на 1 млн тонн больше угля, чем было указано в Прогнозном балансе. Кроме того, на результаты добычи угля, и, соответственно, наполняемость складов на ТЭС также негативно повлияло принятое руководством ДТЭК решение о выведениеи во временный простой шахт в первой половине 2020 года. В компании также заявили о планах обжаловать решение регулятора в судебном порядке, а также направить жалобы на решение НКРЭКУ в Антимонопольный комитет и СНБО.

Как сообщалось, в феврале генкомании ТЭС столкнулись с нехваткой угля на складах. Из-за этого энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работлина резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.

На фоне низких запасов угля и похолодания в феврале более 10 энергоблоков на ТЭС ДТЭК были выведены в аварийный ремонт, но вместе с потеплением в начале марта их перевели из ремонта в резерв.

При этом, по данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийны остановок энергоблоков в начале февраля стали нарушения в действиях персонала.

Так, по результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты).