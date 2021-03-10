Минцифры оценило эффект от цифровизации сферы услуг для застройщиков в 730 миллионов

Министерство цифровой трансформации оценивает потенциальную экономию заказчиков благодаря цифровизации сферы государственных услуг в строительстве в 734 млн грн в год.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба министерства.

"По подсчетам экспертов, годовой объем взяток в строительстве может составлять от 2,7 млрд до 3,5 млрд грн. Потенциальная экономия благодаря цифровизации сферы равна 734 млн грн в год, согласно исследованию потенциала электронных услуг", – отметил Федоров.

Министр напомнил, что в прошлом году на портале "Дія" Минцифры запустило электронные строительные услуги. В частности, началось внедрение Единой государственной электронной системы в сфере строительства, запущен новый реестр строительной деятельности, в котором уже более 130 тыс. документов.

Также запущен Публичный портал системы. Это платформа с актуальной информацией о зарегистрированных документы и внесены изменения, новостями о строительном секторе и статистикой.

В целом на портале "Дія" доступны восемь электронных строительных услуг. Среди них – сообщение о начале подготовительных работ, уведомление о начале строительных работ по CC1, сообщение о начале строительных работ на основании будпаспорта, а также право готовность к эксплуатации по стройпаспорту и другие.

В тестовом режиме уже можно получить услуги для категории объектов СС2 и СС3. Уже этой весной на портале "Дия" Минцифры автоматизирует строительные онлайн-услуги для объектов класса CC2 и СС3.