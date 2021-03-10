Кабмин назначил аудитора отчетности "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя" (обновлено)

Кабинет министров назначил ООО "Бейкер Тилли Украина" аудитором финансовой отчетности госпредприятий "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства в среду, 10 марта, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проектам распоряжений, "Бейкер Тилли Украина" победило в тендере на проведения аудита отчетности "Оператора рынка" за 2020 год, предложив выполнить эти работы за 949 тыс. грн.

В то же время "Бейкер Тилли Украина" победило в тендере на проведения аудита "Гарантированного покупателя" сразу за два года – за 2020 и 2021 годы. Стоимость услуг в пояснительной записке не указана.

Согласно данным по тендеру в ProZzoro, объем оплат аудитора по "Гарантированному покупателю",определен в размере 2,95 млн грн при ожидаемой стоимости закупки в 4 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина. Вторым участником тендера было ООО "Делойт энд Туш ЮСК" с предложением 3,9 млн грн.

Крупнейшими совладельцами ООО "Бейкер Тилли Украина" в госреестре указаны Александр Почкун и Сергей Кесарев, компания входит в глобальную сеть Baker Tilly International Ltd.

Baker Tilly – международная компания, предоставляющая услуги в сфере аудита, бизнес-консультирования, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета. На украинском рынке компания ведет деятельность с апреля 1999 года.