БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 167 1

Лагун не смог избавиться от поручительства перед "Ощадбанком" по долгам "Дельта Банка"

Лагун не смог избавиться от поручительства перед

Северный апелляционный хозсуд 23 февраля отказался удовлетворить жалобу бывшего мажоритарного акционера "Дельта Банка" Николая Лагуна и оставил без изменений решение Хозсуда г.Киева от 11 марта 2020 года, ему также было отказано в удовлетворении иска к "Ощадбанку" о признании недействительным договора поручительства (по долговым обязательствам "Дельта Банка" перед "Ощадбанком").

Об этом сообщает Finbalance.

Напомним, 11.10.2017 Верховный Суд отменил решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по иску "Ощадбанка" к Николаю Лагуну и оставил в силе решение первых двух инстанций, согласно которым с него как с поручителя по обязательствам "Дельта Банка" по договорам о корсчетах должно быть взыскано 948 млн грн, $111,8 млн, 12,45 млн евро.

Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, которые затрудняют и делают невозможным его исполнение".

"Ощадбанк" замечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, которое принадлежит ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, "Укрэксимбанка", "Укрсоцбанка".

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию "Ощадбанка" накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал третьему лицу.

Читайте также:  Суд запретил Лагуну выезд за границу до выплаты долга перед "Ощадбанком"

Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
Ощадбанк (673) Дельта Банк (141) Микола Лагун (108)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А с него как с гуся вода ! Непотопляемый лагун обобрал миллионы вкладчиков и продолжает вкусно питаться. И даже дело не возбудили......Вот что деньги делают в нашей стране.
показати весь коментар
15.03.2021 10:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 