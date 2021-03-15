Лагун не смог избавиться от поручительства перед "Ощадбанком" по долгам "Дельта Банка"

Северный апелляционный хозсуд 23 февраля отказался удовлетворить жалобу бывшего мажоритарного акционера "Дельта Банка" Николая Лагуна и оставил без изменений решение Хозсуда г.Киева от 11 марта 2020 года, ему также было отказано в удовлетворении иска к "Ощадбанку" о признании недействительным договора поручительства (по долговым обязательствам "Дельта Банка" перед "Ощадбанком").

Об этом сообщает Finbalance.

Напомним, 11.10.2017 Верховный Суд отменил решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по иску "Ощадбанка" к Николаю Лагуну и оставил в силе решение первых двух инстанций, согласно которым с него как с поручителя по обязательствам "Дельта Банка" по договорам о корсчетах должно быть взыскано 948 млн грн, $111,8 млн, 12,45 млн евро.

Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, которые затрудняют и делают невозможным его исполнение".

"Ощадбанк" замечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, которое принадлежит ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, "Укрэксимбанка", "Укрсоцбанка".

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию "Ощадбанка" накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал третьему лицу.

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Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.