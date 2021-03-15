Товарооборот между Украиной и Малайзией во время пандемии вырос на 6,4%

Товарооборот между Малайзией и Украиной за 9 месяцев 2020 года увеличился на 6,4% и составил 310 миллионов долларов, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Украине Раджа Реза Раджа Заиб Ша, передает Укринформ.

"Несмотря на COVID-19, двусторонний товарооборот между Малайзией и Украиной в 2020 году даже увеличился на 6,4%. Например, с января по сентябрь 2020 года наш общий товарооборот составил 310 миллионов долларов. Я думаю, что COVID-19 не влияет на нашу торговлю и бизнес. Поэтому это хорошая новость!", - отметил дипломат в интервью изданию..

По словам посла, украинская сельскохозяйственная продукция сейчас вышла на рынок Малайзии в широком масштабе.

"Например, Украина сейчас является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла и сушеного гороха в Малайзии. Украина является вторым по величине поставщиком пшеницы и сушеных бобовых культур для Малайзии. В течение последних двух лет Украина впервые экспортировала в Малайзию фрукты (яблоки) и ягоды, и, конечно, шоколад и мед. Малайзия хорошо знакома с вашими сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания", - рассказал посол.

Продуктом №1 для малайзийского экспорта в Украину остается пальмовое масло. "Мы рады, что Украина сейчас является четвертым по объемам покупателем пальмового масла среди европейских стран после Нидерландов, Италии и Испании", - отметил посол.

Комментируя перспективы развития двусторонней торговли, он добавил, что Малайзия заинтересована поставлять в Украину электронную продукцию, доля которой уже составляет около 16% ее экспорта в нашу страну, а также IТ-продукты. В свою очередь, для украинской стороны новыми продуктами, которые они хотели бы поставлять в Малайзию, является мясо домашней птицы, в частности курятина.