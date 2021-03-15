Девять украинских отелей претендуют на категорию "пять звезд", – Ткаченко

Девять гостиниц в Украине – четыре в Киеве и пять в регионах – претендуют на присвоение высшей категории ("пять звезд").

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Комиссия по присвоению звезд гостиницам не просто возобновляет свою работу, но и делает ее максимально прозрачной. Сейчас в Украине 75 отельеров ожидают определения категории. Большая часть заявок подана впервые. Четыре столичных заведения и пять региональных претендуют на "пять звезд", - написал он.

Министр добавил, что первое заседание комиссии состоится 16 марта.

При этом Ткаченко отмеил, что параллельно начала работу комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.

Он подчеркнул, что сейчас из 5 тыс. заведений размещения 196 гостиниц страны имеют установленную категорию. 75 заявок на категоризацию планируется рассматривать еженедельно в течение марта-апреля 2021 года.