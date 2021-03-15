ЕБРР выделил Кохавинской бумажной фабрике 14 миллионов евро кредита на развитие производства
Украинский производитель бумаги АО "Кохавинская бумажная фабрика" (КБФ) привлек кредит на сумму 13,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
,Об этом сообщили в пресс-службе ЕБРР, это финансирование будет способствовать расширению ассортимента продукции, увеличению объемов производства и повышению операционной эффективности компании, передает Укринформ.
"Инвестиции в новое оборудование позволят КБФ войти в рыночный сегмент бумажной санитарно-гигиенической продукции на основе целлюлозы. В новом производственном цехе будет создан технологический процесс полного цикла", - отметили на предприятии.
В частности, более 1 млн евро будет выделено на модернизацию оборудования фильтрации сточных вод, а также меры по повышению энергоэффективности и адаптации к климатическим изменениям. Эти улучшения позволят уменьшить потребление воды, а также сократить годовой объем выбросов CO2 на 2400 тонн.
Для повышения энергоэффективности предполагается стимулирующий грант в размере $131,4 тыс. в рамках программы ЕБРР Центр финансирования и передачи технологий для адаптации к климатическим изменениям и их смягчения (FINTECC).
"Кохавинская бумажная фабрика" выпускает туалетную бумагу, салфетки и полотенца из макулатурного сырья (ТМ "Кохавинка", "Веселый размер", "Великан").
По объемам выпуска туалетной бумаги "Кохавинская бумажная фабрика" занимает третье место в Украине после Киевского картонно-бумажного комбината и АО "ВГП " (ТМ "Рута"), которые в том числе использует в качестве сырья для производства бумаги-основы привозную целлюлозу.
"Кохавинская бумажная фабрика", работающая с 1939 года, производит бумагу-основу для товаров санитарно-гигиенического назначения, а также туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность бумажных машин – 19 тыс. тонн в год, перерабатывающего оборудования – 90 млн рулончиков в год.
Фабрика экспортирует около 40% реализуемой продукции. Основные потребители за рубежом - Чехия, Румыния, а также компании из Беларуси, Молдовы, Венгрии и Нидерландов.
По данным ассоциации "Укрпапир", в январе-октябре 2020 года фабрика увеличила объем производства на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 487,7 млн грн.
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