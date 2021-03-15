Банки выдали кредиты по программе портфельных гарантий на 166 миллионов, – Минфин

На сегодняшний день по государственным гарантиям на портфельной основе выдано 69 кредитов на сумму 166,15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, в феврале 2021 года 4 банка начали заключать кредитные договоры и предоставлять кредитования предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСП) в рамках таких портфелей кредитов.

По состоянию на 1 марта 2021 года заключено 69 договоров на сумму 166,15 млн грн. При этом обязательства по основному долгу, частично обеспеченые государственными гарантиями на портфельной основе, составили 78,44 млн грн.

Сообщается, что больше всего кредитов выдал государственный "Приватбанк" - 59 на общую сумму 72 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Одесская и Днепропетровская области - 42 и 35 млн грн соответственно.

Напомним, что целью для предоставления государственных гарантий на портфельной основе является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через упрощение доступа к банковскому финансированию, а следовательно - содействие развитию экономики Украины.

Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме 5 млрд грн, как это предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.