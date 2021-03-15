Украина сохранила 12 место в рейтинге крупнейших экспортеров оружия, – SIPRI

США по-прежнему остаются мировым лидером по продаже оружия в мире, а Украина занимает двенадцатое место в перечне 25 крупнейших экспортеров.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает Укринформ.

По оценке института, в целом объемы международной торговли оружием за период 2016-2020 годов по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились. В топ-5 крупнейших экспортеров оружия в мире входят США, Россия, Франция, Германия и Китай. На них в совокупности приходилось 76% всего экспорта вооружения в 2016-2020 годах.

При этом доля американского экспорта в мировой торговле оружием за указанный срок выросла с 32% до 37%. Половину из этого вооружения США передали на Ближний Восток.

За период с 2011 по 2020 годов экспорт вооружений из США вырос на 15%, что значительно увеличило разрыв между США и вторым по величине экспортером вооружений – Россией.

Украина в рейтинге SIPRI занимает 12 место. По оценке института, в период с 2011 по 2015 годы доля Украины в мировой торговле оружием составила 2,6%, а в 2016-2020 годах она сократилась до 0,9%. Крупнейшими импортерами оружия из Украины являются Китай (36% от всего экспорта), Россия (20%) и Таиланд (17%).

Как сообщалось, по данным данным SIPRI, ранее Украина также занимала 12-е место в списке стран-экспортеров оружия в мире за период 2014-2018 годов.

Как отмечали аналитики института, в 2009-13 годах Украина была крупнейшим поставщиком оружия к югу от Сахары, однако экспорт в регион упал на 79% в период между 2009-13 и 2014-18 годами.

База данных SIPRI по поставкам оружия содержит информацию о поставках основных видов вооружений (включая продажи, военную помощь и лицензии на выпуск продукции) государствам, международным организациям и негосударственным вооруженным группировкам с 1950 года. База данных представляет сведения об объеме поставок оружия, но не отражает финансовую стоимость сделок.