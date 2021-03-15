"Метинвест" отказался от "налоговых каникул" и заплатил за год 22,1 миллиарда налогов

В кризисном 2020 году "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше уровня докризисного 2019 года.

Для сравнения, эта сумма соответствует примерно половине налогов, которые собирает государство за месяц со всех предприятий и компаний, отмечают в пресс-службе компании.

"Благодаря этому в 2020 году доходная часть бюджета была выполнена – государство выстояло в первый и самый тяжелый год коронакрииса. Значительная часть этих денег пошла в местные бюджеты – это позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия", – подчеркивается в сообщении.

Группа "Метинвест" также предоставила подробный отчет об уплаченных налогах, чем подала пример другим.

"Дело в том, что это закрытая информация, которой бизнес не любит делиться. Так же держит в тайне эти сведения и Государственная Фискальная служба. Обобщенные сведения обнародуют некоторые государственные компании, но далеко не все", – пояснили в компании.