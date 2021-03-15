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Новини
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"Метинвест" отказался от "налоговых каникул" и заплатил за год 22,1 миллиарда налогов

В кризисном 2020 году "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше уровня докризисного 2019 года.

Для сравнения, эта сумма соответствует примерно половине налогов, которые собирает государство за месяц со всех предприятий и компаний, отмечают в пресс-службе компании.

"Благодаря этому в 2020 году доходная часть бюджета была выполнена – государство выстояло в первый и самый тяжелый год коронакрииса. Значительная часть этих денег пошла в местные бюджеты – это позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия", – подчеркивается в сообщении.

Группа "Метинвест" также предоставила подробный отчет об уплаченных налогах, чем подала пример другим.

"Дело в том, что это закрытая информация, которой бизнес не любит делиться. Так же держит в тайне эти сведения и Государственная Фискальная служба. Обобщенные сведения обнародуют некоторые государственные компании, но далеко не все", – пояснили в компании.

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15.03.2021 17:00 Відповісти
"Основными акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, и Группа «Смарт-холдинг», (23,76 %), основатель Вадим Новинский, которые принимают участие в управлении Метинвестом на партнерских началах".
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15.03.2021 17:12 Відповісти
Это подоходный и пенсионный работников?
Или прибыль и НДС ?
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15.03.2021 17:43 Відповісти
слёзы радости за наполнение бюджета забрызгали клавиатуру....
а вот сынок рината за 2 лярда купил домик и папа его в судах то на 300 то на 500 лимонов бюджет нагибает...
шото так
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15.03.2021 17:50 Відповісти
"Метинвест" отказался от "налоговых каникул" и заплатил за год 22,1 миллиарда налогов

Сужу на уровне ботинок, которыми народ пользуется на Метинвесте. Три года эксплуатациии-не промокают, можно пользоваться но вид уже неприглядный и становятся жестковатыми.Производитель обуви- Украина. Если сравнивать с Укрграфитом, М/И явный лидер.Спец одежда тоже на уровне. Недостатков тоже достаточно...
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15.03.2021 18:25 Відповісти

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