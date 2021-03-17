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Новини
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Фирма друга Медведчука не смогла отменить арест нефтепродуктопровода из России через суд, – СМИ

Фирма друга Медведчука не смогла отменить арест нефтепродуктопровода из России через суд, – СМИ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала компании "ПрикарпатЗападтранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который проходит через территорию Украины.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источники, знакомые с решением апелляционной палаты, которое было принято вечером 16 марта.

"В апелляции отказано", – сказал собеседник издания.

Таким образом, действующим остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта. Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.

Как сообщалось, ранее Высший антикоррупционный суд в рамках досудебного расследования по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Перед этим президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Перед этим, 11 февраля, детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении государственному эксперту, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Напомним, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через ООО "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.

Автор: 

Джерело:  LB.ua
апеляція (51) Медведчук Віктор (358) суд (3322) нафтопровід (285) нафтопродукти (460)


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Порох в 2018 подарував Медведчуку, а Зелений в 2021 наклав арешт. Питання - хто агент кремля?
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17.03.2021 10:38 Відповісти
Звездун - хто, де, як подарував? Дарствєна нотаріально завірена?
Може тобі звиздіти припинити.
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18.03.2021 03:52 Відповісти
приятный символизм)) ..
Таким образом, действующим остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта. Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА...
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17.03.2021 13:55 Відповісти
Ну, це - однозначно, перемога "Сци в очолого"!
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17.03.2021 19:17 Відповісти
А де свідки гетьмана "сивочолого". Цікаво, чому вся ******* пєці (всі талановиті та побожні) не змогла це саме зробити?
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17.03.2021 21:04 Відповісти
незнаю как и почему не сделал этого гетьман шоколадный ( .. к нему доооохренище вопросов ) ... но то шо ва-зелин зашевелился после хорошей и не двузначной пииистюлины из за океана , это точно !!
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17.03.2021 21:17 Відповісти
Ця курва Мертвечук бідніше не стане і хліб з чорною ікрою істи не перестане ...
Давити так вже давити, щоб вже не рипався ніколи.
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18.03.2021 03:50 Відповісти
рейхівські смі говорять інше, медведчук побудував яхту,більшу чим в кума і кинув на бабки(ньюсван) дерипаску. в 2020 році Сечин (Роснефть) в 2017 відібрав продуктопровод в Токарева (Транснефть) і Кадирова. А тепер медведчука прогнав з труби руками СНБО. Одночасно прогнали їх з нефтозаводу в Білорусії і відновили права Курочкіна на поставку в ОРДЛО (шефом його є Сечин). А членограю передали для "принятия решения" матеріали ФСБ, управлінням М якого керує саме Сечин. Для узаконення операції в 2015 році спеціально був створений апеляційний господарський суд в Рівному, ключові позиції в якому зайняли юристи Єремеєва. Одночасно були введені його придворні юристи в прокуратуру і апеляційний суд. А ви про пороха.
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18.03.2021 05:57 Відповісти
Паломница готовится сосать....
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18.03.2021 09:51 Відповісти

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