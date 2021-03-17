Фирма друга Медведчука не смогла отменить арест нефтепродуктопровода из России через суд, – СМИ
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала компании "ПрикарпатЗападтранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который проходит через территорию Украины.
Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источники, знакомые с решением апелляционной палаты, которое было принято вечером 16 марта.
"В апелляции отказано", – сказал собеседник издания.
Таким образом, действующим остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта. Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.
Как сообщалось, ранее Высший антикоррупционный суд в рамках досудебного расследования по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Перед этим президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Перед этим, 11 февраля, детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении государственному эксперту, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.
Напомним, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через ООО "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.
В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.
В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.
В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.
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Таким образом, действующим остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта. Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА...
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