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В Офисе Зеленского озвучили самый оптимистичный прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

В Офисе Зеленского озвучили самый оптимистичный прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко ожидает роста валового внутреннего продукта Украины на 5,1%.

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"В 2021-м наши ожидания – это рост ВВП на уровне 5,1%", – сказала Свириденко.

Она добавила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год", - отметила она.

Как сообщалось, по прогнозу Минэкономики, спад ВВП Украины в первом квартале 2021 года может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6%.

Госбюджет на 2021 год предусматривает рост ВВП на уровне 4,6% при инфляции на уровне 7,3%,

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало рост ВВП Украины на 4,1% при росте инфляции до 6,9%. 

Напомним, по итогам 2020 года Минэкономикиоценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
ВВП (1136) Офіс Президента (181)


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Топ коментарі
+4
Вот брехливые зедебилы.Рост 5,1% ,а падения за январь февраль ,согласно гос.стата ,составило -3.5%!! Нечем платить соц.помощь и больничные. Зедебилам надо на законодательном уровне запретить слова ожидается,возможно,скорей всего .вероятнее.И будет полная тишина,просто недоумкам будет не про что врать.
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17.03.2021 11:33
+2
В Офисе президента в 2021 году ожидают роста ВВП Украины на уровне 5,1% - Цензор.НЕТ 8062
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17.03.2021 11:45
+2
Чому графік перевернутий?
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17.03.2021 11:47
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Вот брехливые зедебилы.Рост 5,1% ,а падения за январь февраль ,согласно гос.стата ,составило -3.5%!! Нечем платить соц.помощь и больничные. Зедебилам надо на законодательном уровне запретить слова ожидается,возможно,скорей всего .вероятнее.И будет полная тишина,просто недоумкам будет не про что врать.
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17.03.2021 11:33 Відповісти
Это рост ВВП, он исчисляется в гривне. Если крутануть инфляцию, то можно и значительно больше.
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17.03.2021 12:19 Відповісти
Землю будут продавать за бугор?
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17.03.2021 11:38 Відповісти
В Офисе президента в 2021 году ожидают роста ВВП Украины на уровне 5,1% - Цензор.НЕТ 8062
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Чому графік перевернутий?
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17.03.2021 11:47 Відповісти
"Держборг України 2013-2020 років. Дуже цікавезно і показово."
https://www.youtube.com/watch?v=T4TZydtL48w
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17.03.2021 12:36 Відповісти
У нас все время бодрый официйный рост, вот только уровня 1991 года почему-то никак не достигнем
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17.03.2021 12:37 Відповісти
всемирный банк с Вами не согласен
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17.03.2021 13:10 Відповісти
З дуба впали дебіли.
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17.03.2021 13:30 Відповісти
Дезінформація і брехня уведена в ранг державної політики. Таке враження, що вони не задумуються перш ніж щось вякнути....
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17.03.2021 13:32 Відповісти
ЗеБiли, сволото, що там чути про зростання ВВП на 40 вiдсоткiв?


В Офисе Зеленского озвучили самый оптимистичный прогноз роста ВВП Украины в 2021 году - Цензор.НЕТ 4190
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17.03.2021 14:06 Відповісти

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