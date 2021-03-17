В Офисе Зеленского озвучили самый оптимистичный прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко ожидает роста валового внутреннего продукта Украины на 5,1%.

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"В 2021-м наши ожидания – это рост ВВП на уровне 5,1%", – сказала Свириденко.

Она добавила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год", - отметила она.

Как сообщалось, по прогнозу Минэкономики, спад ВВП Украины в первом квартале 2021 года может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6%.

Госбюджет на 2021 год предусматривает рост ВВП на уровне 4,6% при инфляции на уровне 7,3%,

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало рост ВВП Украины на 4,1% при росте инфляции до 6,9%.

Напомним, по итогам 2020 года Минэкономикиоценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.