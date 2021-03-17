Законопроект о реформе в сфере градостроительства внесут в Раду на следующей неделе, – Шмыгаль

Законопроект о реформировании государственного регулирования в сфере градостроительства должен быть подан на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания относительно реформирования градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы продолжаем реформирование сферы градостроительства. Уже совершены значительные шаги, в частности, создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодня зарегистрировано уже 60 тысяч разрешительных документов. Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе ми должны подать в парламент", – подчеркнул он.

Также во время совещания министр развития громад и территорий Алексей Чернышов представил основные положения проекта закона, который был поддержан участниками строительного рынка.