Законопроект о реформе в сфере градостроительства внесут в Раду на следующей неделе, – Шмыгаль
Законопроект о реформировании государственного регулирования в сфере градостроительства должен быть подан на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания относительно реформирования градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"Мы продолжаем реформирование сферы градостроительства. Уже совершены значительные шаги, в частности, создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодня зарегистрировано уже 60 тысяч разрешительных документов. Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе ми должны подать в парламент", – подчеркнул он.
Также во время совещания министр развития громад и территорий Алексей Чернышов представил основные положения проекта закона, который был поддержан участниками строительного рынка.
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Так нареформировали, что уже более года не выдают лицензии на строительство,
Гос инспекция не имеет права проверять строительные работы.
Уже год в строительстве ХАОС, наверное это кому-то нужно.
До 2020 года работала хоть какая-нибудь система, а сейчас беспредел .
А за сертификаты инженеров-проектантов, тех надзора какие деньжища гребут ?