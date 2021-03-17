Кабмин утвердил договор со Словакией для возобновления работы аэропорта Ужгорода

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, утвердил межправительственное соглашение со Словакией об определении условий использования определенной части воздушного пространства этой страны в связи с предоставлением услуг по обслуживанию воздушного движения в международном аэропорту "Ужгород".

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, это соглашение позволит восстановить полноценное функционирование аэропорта и связать Закарпатскую область авиационным сообщением с другими регионами Украины, а также с зарубежными странами.

"Мы завершаем выполнение всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу нового межправительственного соглашения между Украиной и Словакией по аэропорту "Ужгород". Его реализация позволит уже в ближайшем будущем возобновить полноценную работу аэропорта, ведь в силу своих территориальных особенностей и близкого расположения к границе со Словакией, аэропорт может принимать и отправлять самолеты только с использованием словацкого воздушного пространства", – отметил глава министерства Владислав Криклий.

Как сообщалось, 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.