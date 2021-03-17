Офшоры россиян Бабакова и Гинера вновь пытаются отсудить акции главного актива Жеваго

Четыре офшорные компании - бывшие акционеры Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), входящего в группу Ferrexpo, вновь подали иски в суд о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций.

Согласно отчету Ferrexpo, Хозяйственный суд Киева 23 ноября 2020 года открыл судебное производство по данному делу, передает Интерфакс-Украина.

В отчете отмечается, что в 2005 году бывший акционер ПГОКа обратился в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи акций, в соответствии с которым 40,19% акций ПГОКа были проданы номинальным компаниям, которые контролировались Константином Жеваго. После длительного периода судебных разбирательств все претензии были полностью отклонены в 2015 году.

Согласно документам суда, первоначально в 2020 году новый иск подала компания Trimcroft Services Limited о признании недействительным договор от 2002 года о продаже 9,3218% акций ПГОКа и проведении последующих дополнительных эмиссий предприятия.

После этого еще три компании – бывшие акционеры ПГОКа Emsworth Assets Limited, Gilson Investmens Limited и Calefort Developments Limited – подали аналогичные иски. Определением Хозсуда Киева от 29 декабря 2020 года эти иски объединены в общее производство с первоначальным иском. Суд 18 февраля 2021 года привлек к участию в процессе ПГОК и назначил подготовительное заседание по данному делу на 25 марта текущего года.

Вместе четыре истца стремятся признать недействительным договор купли-продажи акций, заключенный в 2002 году, в соответствии с которым 40,19% акций ПГОКа были проданы – по аналогии с предыдущими исками, поданным еще в 2005 году.

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В 2002 году четыре компании, которые входят в группу VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets и Trimcroft Service) продали принадлежавшие им в совокупности 40,19% акций ПГОКа лицам, связанным с нынешними владельцами комбината - компаниям Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.

Затем было проведено несколько дополнительных эмиссий, в результате которых и серии других перепродаж, а также принудительным выкупом акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out единственным акционером ПГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже.

В 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договор купли-продажи и проведении допэмиссий. Однако Высший хозяйственный суд Украины в феврале 2015 года поддержал принятое ранее решение Верховного суда страны и позицию ПГОКа в корпоративном споре, который длился около 10 лет, отказав четырем кипрским компаниям, продавшим в 2002 году 40,19% акций предприятия, в удовлетворении их претензий на этот пакет.

По информации СМИ, VS Energy контролировалась российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет рядом украинских облэнерго, были указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Сам Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.