АМКУ оштрафовал табачного монополиста "Тедис" еще на 274 миллиона

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение оштрафовать ООО "Тедис Украина" за невыполнение в полном объеме решения Комитета на сумму 274,23 млн грн.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, речь идет о решении № 551-р от 16 декабря 2016 года, которым компания была оштрафована на 431 млн грн за злоупотреблениея монопольным (доминирующим) положением на рынке дистрибуции сигарет с 2013 года по сентябрь 2015 года включительно.

Часть этого штрафа на сумму почти 300 млн грн "Тедис" уплатила в 2017 году. Остаток был уплачен в 2020 году.

"Этим же решением общество было обязано в двухмесячный срок с даты его получения прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции и устранить причины их возникновения, а также в течение трех лет ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет по установленной форме", – напомнили в АМКУ.

Комитет отмечает, что в течение 2016-2020 годов решение № 551-р обжаловалось в судебном порядке.

Однако 10 сентября 2020 года постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда закрыто апелляционное производство по рассмотрению апелляционных жалоб компаний "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Лидертано Холдингс ЛТД" и "Ембромар Индастрз Лимитед" в связи с отсутствием нарушенных прав жалобщиков.

"Поскольку ООО "Тедис Украина" не было добровольно выполнено решение № 551-р в полном объеме в установленные сроки, Комитет открыл дело по признакам совершения нарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции"…, доказал совершение ООО "Тедис Украина" нарушения и наложил штраф в размере 274,23 млн грн", – сказано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Тедис" заявили, что в прошлом году полностью оплатили штраф в размере 431 млн грн, который был наложен АМКУ, а также выполнила другие обязательства, которые были наложены решением №551-р.

"Любые финансовые претензии со стороны государственного регулятора, а также обвинения компании в невыполнении других обязательств согласно решению № 551-р, в компании считают абсолютно безосновательными и будут оспаривать данное решение в судебном порядке", – заявили в компании.

Как сообщалось, в 2016 году Антимонопольный комитет признал, что с 2013 года "Тэдис Украина" (ранее называлось "Мегаполис Украина) стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%. За злоупотребление монопольным положением на фирму был наложен в размере 431 млн грн.

В октябре 2019 года АМКУ принял решение, которым признал, что крупнейшие табачные компании-производители и их монопольный оптовый дистрибьютор "Тедис Украина" образовали картель, и наложил на всех штраф в общем размере 6,5 млрд грн. Сейчас компании пытаются оспорить его в суде, в частности "Тедис" добился отмены своей части штрафа в размере 3,4 млрд грн.

ООО "Тэдис Украина" зарегистрировано в четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.