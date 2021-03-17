За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic

За год карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19 с начала 2020 по начало 2021 года украинская аудитория соцсетей увеличилась на 7 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией GlobalLogic на базе открытых данных, передает Интерфакс-Украина.

"В начале 2020 года в Украине было 19 млн пользователей (соцсетей, – ред.), в 2021 году цифра достигла 26 млн. При этом проникновение соцсетей выросло наполовину: сейчас в них зарегистрированы 60% населения страны, в то время, когда в январе 2020 года было чуть больше 40%", – сообщили в компании.

По данным GlobalLogic, с 2019 года количество украинцев в Instagram возросло на 22%, а в Facebook – на 7%. Сейчас ими пользуется 14 и 16 млн украинцев соответственно.

"За последний год новая социальная сеть TikTok достигла 16% пользователей из Украины, ее рост составил 500%. Самой популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день", – отмечают в GlobalLogic.

Количество украинских интернет-пользователей, согласно подсчетам компании, также возросло на 2 млн и в начале 2021-го составляло почти 30 млн, то есть около 67% населения страны.

Как отмечает GlobalLogic, интернет-пользователей становится больше не только в Украине, но и в мире: с 2019 года их количество увеличилось на 280 млн. Кроме того, из-за пандемии за последний год люди по всему миру стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больше слушать музыку и на 15% – подкасты.

Для анализа компания GlobalLogic использовала данные из открытых источников, такие как Data Report, Государственную службу статистики, Kantar и PlusOne, а также внутреннюю статистику.