Минздрав втрое увеличил интервал для получения второй дозы вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения увеличило интервал между дозами вакцины от COVID-19 CoviShield с 28 до 90 дней.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, такие изменения были внесены по рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Ляшко сообщил, что по результатам клинических исследований и практики вакцинации интервалы между первой и второй дозой вакцины увеличить до 12 недель рекомендовали также и НТГЭИ Канады, Германии, Франции.

"Учитывая позицию НТГЭИ и результаты международных исследований оперативный штаб Минздрава принял решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при использовании вакцины от Oxford/AstraZeneca (CoviShield) производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель ", – сказал Ляшко.

При этом он подчеркнул, что внедрение этой рекомендации НТГЭИ потребует от Минздрава незначительной корректировки подходов к проведению прививочной кампании на первых этапах и внесение изменений в национальный план вакцинации.

В то же время в среду утром на Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщалось, что один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19, получив во вторник вторую прививку. Всего с начала прививочной кампании привито 71,92 тыс. человек.

Напомним, в Украине проводится вакцинация от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Вакцина поставляется в Украину в 10-дозных флаконах, Украина пока что получила только одну партию вакцины, которой достаточно для вакцинации двумя дозами 250 тыс. человек.