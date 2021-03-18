Выставленные на продажу компании польского Getin Holding в Украине выплатят 300 миллионов дивидендов

Единственный акционер "Идея Банка" и ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС) польский Getin Holding S.A. 17 марта принял решение о выплате банком и "НФС" дивидендов от прибыли 2020 года в размере соответственно 150 млн грн и 153,47 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Getin Holding на Варшавской фондовой бирже 17 марта, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистая прибыль "Идея Банка" и "НФС" по итогам 2020 года составила 396,27 млн грн.

В документе указывается, что чистый процентный доход украинских "дочек" в минувшем году был равен до 1,41 млрд грн, чистый комиссионный доход – 340,97 млн грн, средства клиентов – 3,81 млрд грн.

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. 5 февраля подписал договор с украинским покупателем о продаже 100% акций дочернего "Идея Банка" и 100% акций компании New Finance Service. Согласно данным источников на рынке, покупателем банка является "Альфа Банк", однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.

В начале января власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Напомним, в июне 2020 года инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,06 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 74 действующих банков.

Компания "НФС" занимается восстановлением долга, финансовым и страховым посредничеством.