Мошенники в Киеве притворялись известными брокерами и выманили у иностранцев 2 миллиона, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности заблокировали деятельность нелегальных "call-центров", представители которых, выдавая себя за популярные брокерские компании, выманивали у граждан Евросоюза и СНГ деньги, чтобы "клиенты" смогли заработать на бирже.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Дельцы "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика", – говорится в сообщении.

Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, они сразу прерывали связь с клиентом.

Правоохранители провели обыски по местам проживания организаторов и участников группировки. Во время обысков было изъято более 2 млрд грн, серверное оборудование, флеш-носители, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.