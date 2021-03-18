Российский завод жены Медведчука подписал договор о строительстве новых мощностей, – СМИ

Российская компания "НЗНП Инжиниринг", бенефициарным владельцем которой является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, подписала с российским научно-исследовательским институтом нефти и газа "Петон" договор о начале строительства третьей и четвертой очереди "Новошахтинского завода нефтепродуктов".

Об этом сообщают "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) со ссылкой на пресс-службу "Петона".

"Комплекс производства автомобильных бензинов включает в себя секцию гидроочищения нефти, секцию "Пенекс" и секции каталитического риформинга и назначенный для производства автомобильных бензинов, которые соответствуют экологическим требованиям Евро-5. Срок реализации проекта – декабрь 2023 года", – говорится в релизе института.

В июле 2020 года "НЗНП Инжиниринг" и "Петон" подписали контракт на проектирование комплекса глубокой переработки нефти, а в декабре состоялось официальное мероприятие "Забивка первой сваи".

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" – российское акционерное общество в Ростовской области. Завод совершает неглубокую переработку нефти. Его продукция – битум, мазут и газойль (аналог дизельного топлива). При этом НЗНП успешный – он попал в сотню самых больших предприятий в рейтинге российского Forbes.

Большей долей завода владеет Оксана Марченко "Схемы" выяснили, что нефтепродукты АО "НЗНП", несмотря на жесткие санкции США, введенные против Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil, а также в аннексированный Крым.

В целом санкции введены в отношении 19 юридических и восьми физлиц, в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.