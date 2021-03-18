Минцифры пытается связаться со SpaceX Маска для запуска спутникового интернета в Украине, – Федоров

Министерство цифровой трансформации планирует предложить компании SpaceX сделать Украину одной из первых тестовых площадок для работы системы интернет-спутников Starlink в Европе. Сейчас эти планы находятся на этапе установления связи с американской компанией.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе всеукраинского форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим присоединиться к "пилоту" и будем делать все, что нужно, чтобы построить базовую станцию, которая необходима для участия в этом проекте", – сказал вице-премьер.

По словам Федорова, Минцифры совместно с вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским объединили силы и просчитывают бизнес-модель того, где именно в Украине можно использовать технологии Starlink.

"Мы поддерживаем этот проект и хотим, чтобы Украина вошла в "пилот" одной из первых. Мы подготовили предложение, проанализировали, что нам нужно построить с точки зрения инфраструктуры. И сейчас нам помогают наладить связь с компанией Starlink. Мы предлагаем Украину в качестве третьей или четвертой пилотной площадки в Европе", – подчеркнул Федоров.

По его словам, Минцифры также работает и с "еще одним европейским проектом", связанным со спутниковым интернетом.

Федоров считает, что бизнес-модель спутникового доступа к интернету так или иначе будет меняться и удешевляться с течением времени.

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink начнется в Европе в 2021 году.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Абонплата за услугу составит $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Сейчас орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1263 космических аппаратов.