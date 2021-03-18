Кабмин принял все постановления для запуска оборонных закупок по новому закону

Кабинет министров на заседании 17 марта принял последние два постановления из десяти, которые необходимы для для имплементации закона "Об оборонных закупках".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Речь идет о постановлениях "Об утверждении Порядка формирования и корректировки ожидаемой стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения, закупка которых осуществляется по неконкурентной процедуре" и "Об утверждении Порядка создания функционирования и ведения электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), внесении в него субъектов хозяйствования".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках" в августе 2020 года.

Целью закона было указано определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов. Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.