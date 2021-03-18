Украина и Литва договорились о сотрудничестве в развитии железнодорожных перевозок

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подписали договоры о сотрудничестве в сфере развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, а также в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Увеличение объемов контейнерных перевозок и дальнейшая либерализация двусторонних и транзитных автоперевозок - среди наших ключевых приоритетов сотрудничества. Рад приветствовать подписание соответствующих договоренностей, которые позволят значительно расширить и закрепить это сотрудничество ", - отметил глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, подписание документов будет способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок поездом комбинированного транспорта "Викинг" и Containerships Train, а также повышению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором Север - Юг.

Также сообщается, что сотрудничество двух стран в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки позволит проанализировать правовые и технологические возможности получения таких разрешений в электронном формате.

Таким образом стороны договорились активно поддерживать проект перевозки полуприцепов по маршруту Одесса-Клайпеда. Также в договорах говорится о дальнейшем признании украинских морских портов Черного моря Южными воротами Литвы, а Клайпедского государственного морского порта Северными воротами Украины.

При этом стороны будут инициировать обсуждение возможностей применения цифровых решений в процедурах выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов, а также содействовать обмену информацией и опытом для анализа правовых и технологических возможностей и формирования порядка получения электронной разрешений.